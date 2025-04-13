綠急難救助阻共諜？ 在野轟：風災還水災？應全面徹查

民進黨共諜案連環爆，府院黨都幾乎被滲透，研議「急難救助」方案，盼避免黨工被吸收。國民黨立法院黨團批評，這根本畫錯重點，這是風災還水災？應全面徹查；民眾黨立法院黨團則說，不反對急難救助，但被吸收不可能只有經濟面；民進黨中評會主委、立委賴瑞隆強調絕不寬貸，也呼籲中共不要再滲透，只會讓人民更加厭惡。

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見；吳辦昨說，該人員已於去年三月自外交部離職，支持依法嚴辦。事實上，民進黨近期共諜案連環爆，身兼主席的賴清德總統上周也研議「急難救助」方案，避免黨工因經濟困難，讓他人有可趁之機。

國民黨團書記長王鴻薇表示，民進黨根本畫錯重點、捨本逐末，這第一個應該是趕快去做全面徹查，還有多少人被滲透，怎麼推什麼「急難救助」？這又不是風災、水災；民進黨同時也應該對社會大眾道歉，一天到晚說別人是中共同路人，結果真正的共諜都是府院黨在養，但民進黨卻用擠牙膏方式面對，被揭發多少才認了多少並切割，看不出有多少辦共諜的決心，所謂「急難救助」更是轉移焦點，是拿錯藥了。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，被吸收成為共諜的原因很多，當然不可能只有經濟面，一定是存在很多種因素，如果民進黨主席賴清德認為很重要，民眾黨團也不反對所謂的急難救助，「有困難就多幫忙，幫人家度過難關，這個當然可以去做。」

賴瑞隆表示，民進黨員涉及共諜案是政黨與全國人民所不允許，民進黨決定採取最嚴厲的處理方式，15天申覆期結束後送到中評會，就會立即開會開除黨籍，絕不寬貸。

賴瑞隆也呼籲，中共不要再刻意滲透、竊取台灣國家機密，只會讓台灣人民更加厭惡與反對，而對於被滲透的黨員，民進黨也絕不寬貸，絕對用最短的時間嚴厲處置。