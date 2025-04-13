快訊

出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

膽結石該不該切除？「非緊急但必需」手術考驗醫師與病人緣分

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

綠急難救助阻共諜？ 在野轟：風災還水災？應全面徹查

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片

民進黨共諜案連環爆，府院黨都幾乎被滲透，研議「急難救助」方案，盼避免黨工被吸收。國民黨立法院黨團批評，這根本畫錯重點，這是風災還水災？應全面徹查；民眾黨立法院黨團則說，不反對急難救助，但被吸收不可能只有經濟面；民進黨中評會主委、立委賴瑞隆強調絕不寬貸，也呼籲中共不要再滲透，只會讓人民更加厭惡。

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見；吳辦昨說，該人員已於去年三月自外交部離職，支持依法嚴辦。事實上，民進黨近期共諜案連環爆，身兼主席的賴清德總統上周也研議「急難救助」方案，避免黨工因經濟困難，讓他人有可趁之機。

國民黨團書記長王鴻薇表示，民進黨根本畫錯重點、捨本逐末，這第一個應該是趕快去做全面徹查，還有多少人被滲透，怎麼推什麼「急難救助」？這又不是風災、水災；民進黨同時也應該對社會大眾道歉，一天到晚說別人是中共同路人，結果真正的共諜都是府院黨在養，但民進黨卻用擠牙膏方式面對，被揭發多少才認了多少並切割，看不出有多少辦共諜的決心，所謂「急難救助」更是轉移焦點，是拿錯藥了。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，被吸收成為共諜的原因很多，當然不可能只有經濟面，一定是存在很多種因素，如果民進黨主席賴清德認為很重要，民眾黨團也不反對所謂的急難救助，「有困難就多幫忙，幫人家度過難關，這個當然可以去做。」

賴瑞隆表示，民進黨員涉及共諜案是政黨與全國人民所不允許，民進黨決定採取最嚴厲的處理方式，15天申覆期結束後送到中評會，就會立即開會開除黨籍，絕不寬貸。

賴瑞隆也呼籲，中共不要再刻意滲透、竊取台灣國家機密，只會讓台灣人民更加厭惡與反對，而對於被滲透的黨員，民進黨也絕不寬貸，絕對用最短的時間嚴厲處置。

共諜 國安會 民眾黨 民進黨 黨工

延伸閱讀

川普對台關稅政策 賴瑞隆：從賴清德到卓榮泰都全面掌握

邱議瑩「虧」賴瑞隆打架打輸人 監院衛生紙要標註單位

綠高雄第三場罷免宣講午後登場 林岱樺再度「未受邀」

市場宣講「人民是頭家」左營攤商送蒜苗 賴瑞隆：今不講選舉

相關新聞

綠急難救助阻共諜？ 在野轟：風災還水災？應全面徹查

民進黨共諜案連環爆，府院黨都幾乎被滲透，研議「急難救助」方案，盼避免黨工被吸收。國民黨立法院黨團批評，這根本畫錯重點，這...

共諜案連環爆 凌濤：大惡罷是中共指揮搞爛台灣民主？

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見，加上之前幾起共諜案，府院黨幾乎全被滲透。國民黨智...

共諜案情擴大 沈伯洋：立院多項修法待審 在野黨別再擋

綠營共諜案擴大，民進黨為進行風險控管，將加速在立院推動國安相關修法進度，外交國防委員會將排審「陸海空軍軍官士官服役條例」...

綠共諜案連環爆 府院黨幾被滲透

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。吳釗燮辦公室昨表示，該名人員已於去年三月自外交部...

吳釗燮前助理何仁傑 涉共諜遭羈押

調查局偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，循線查出國安會秘書長吳釗燮在外交部長時的助理何仁傑，也被綠營黨工吸收成...

共諜滲透總統府外交部 朱立倫：不分黨派綠應不護短嚴辦

民進黨執政發生共諜滲透總統府、外交部及黨部疑案，國民黨主席朱立倫今天下午為桃園立委牛煦庭站台反制大罷免，針對共諜案，他強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。