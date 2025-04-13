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共諜案情擴大 沈伯洋：立院多項修法待審 在野黨別再擋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

綠營共諜案擴大，民進黨為進行風險控管，將加速在立院推動國安相關修法進度，外交國防委員會將排審「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，目前民進黨團盤點將提出約10部國安修法提案，並呼籲在野黨立委不要當中共代理人，要當國安守門人。

民進黨外交國防委員會召委沈伯洋表示，10部法律修正案，並非因應共諜案擴大才提出，而是去年就已推出的法案。這10部國安法案包括反滲透法、兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、通訊保障及監察法、國家安全法、國家情報工作法、資通安全管理法、陸海空軍刑法及刑法等。

沈伯洋指出，修法第一面向是精準打擊，意即當目前國安、共諜案件頻傳，應針對不同身分別，例如中配、退伍軍人、前總統等，就違反態樣予以層級化處罰，包括剝奪其身分證、退休給與、坐牢等，坐牢也有不同的刑度設計。

沈伯洋說明，相關修法另有個重點，對於中間人的規範。因為中國要滲透大部分會透過中間人，例如退役軍官、外交官等，而最常當中間人的就是立委，也因此往返中國行程應報備、公開，有沒有見中共黨政軍必須揭露，不然這些中間人沒有壓力，會有更多滲透台灣各式不同的社會活動。

民進黨立委陳冠廷表示，近日綠營內政治工作者涉嫌向中國洩露機敏資訊頻傳，再度凸顯我國在處理敏感資訊上所面臨的結構性風險，他已提出「國家機密保護法」第14條修正草案，明確要求中央政府應責成所屬機關建置安全許可與背景審查制度。

民進黨發言人吳崢表示，防範中共滲透是政府當前最重要工作之一，民進黨全力支持強化國安法治，包括賴總統先前提到的十七項強化國安措施、民進黨立院黨團提案的相關修法，都要盡快推動。

吳崢說，強化國安相關修法至今還在立法院被藍白封殺，既然大家都看到中共對台灣的滲透程度，朝野各政黨應支持強化法治作業，守護國安、守護台灣。

共諜 民進黨

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