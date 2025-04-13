聽新聞
0:00 / 0:00

綠共諜案連環爆 府院黨幾被滲透

聯合報／ 記者周佑政李人岳王千豪張曼蘋鄭國樑／連線報導
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。吳釗燮辦公室昨表示，該名人員已於去年三月自外交部離職，支持依法嚴辦。國安會前副秘書長楊永明認為，吳釗燮要先自我釐清，若牽涉範圍廣，要先停職接受調查。

國民黨主席朱立倫昨表示，不分黨派，對於任何共諜案都要嚴辦到底，民進黨不可以護短。民進黨已經變成跟共產黨走在一起，為了利益出賣台灣，這是更嚴重的問題。

綠營涉共諜案連環爆，從立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府賴清德總統辦公室前聘用諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典前特助黃取榮涉案，到這次的何仁傑，府院黨幾乎全被滲透。

據了解，何仁傑二○一六年起擔任吳釗燮幕僚，二○一八年隨吳釗燮進入外交部；民進黨人士說，何仁傑多處理庶務，並未領有安全核可，接觸不到國安機密。

吳釗燮辦公室表示，不評論個案，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁。外交部說，在獲悉相關案件資訊的第一時間，已移送政風處啟動調查，將配合司法偵辦。

楊永明表示，吳釗燮必須先自我釐清，到底何仁傑擔任助理期間，牽涉哪些案件、接觸哪一類機密文件，洩漏程度如何，調查單位取得的資訊，跟吳釗燮一定不一樣，所以吳釗燮自我整理後，要向賴清德總統甚至立法院報告。

率先披露「何仁傑」案的藍委徐巧芯因為誤植照片而道歉，但她強調真的沒有亂講，真的有共諜何仁傑，沒想到這麼快還她公道。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨一天到晚喊抗中保台，在內部找敵人，但「敵人就在本能寺」，民進黨內才是共諜溫床。

共諜 吳釗燮 外交部 民進黨 賴清德

延伸閱讀

吳釗燮前助理何仁傑 涉共諜遭羈押

何仁傑涉共諜案 外交部：獲報第一時間已移送政風調查

吳釗燮助理涉共諜 陳冠廷：徹底執行忠誠查核安全審查

前助理涉共諜案 吳釗燮辦：去年3月離職支持依法嚴辦

相關新聞

綠營共諜連環爆 外交部也淪陷 府黨、立院全被滲透

綠營共諜案連環爆，媒體報導，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給...

吳釗燮前助理何仁傑 涉共諜遭羈押

調查局偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，循線查出國安會秘書長吳釗燮在外交部長時的助理何仁傑，也被綠營黨工吸收成...

綠共諜案連環爆 府院黨幾被滲透

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。吳釗燮辦公室昨表示，該名人員已於去年三月自外交部...

共諜滲透總統府外交部 朱立倫：不分黨派綠應不護短嚴辦

民進黨執政發生共諜滲透總統府、外交部及黨部疑案，國民黨主席朱立倫今天下午為桃園立委牛煦庭站台反制大罷免，針對共諜案，他強...

綠營4共諜被收押！他「兩條線」發展共諜組織 每件報酬數萬人民幣

檢調偵辦綠營共諜案如滾雪球般擴大，繼立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世...

前助理涉共諜案 吳釗燮辦：去年3月離職，支持依法嚴辦

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。吳釗燮辦公室今天表示，不評論個案，該名人員已於2024年3月自外交部離職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。