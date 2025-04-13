吳釗燮前助理何仁傑 涉共諜遭羈押

調查局偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，循線查出國安會秘書長吳釗燮在外交部長時的助理何仁傑，也被綠營黨工吸收成為共諜，提供機敏外交資料給中共，國安站本月十日搜索約談何仁傑到案，台北地檢署訊後依違反國安法、且有串滅證之虞向法院聲押禁見獲准。

立委徐巧芯四月九日質詢國安局長蔡明彥時，指吳釗燮身旁有名何姓助理是共諜，當時蔡明彥澄清，兩人只是名字相同，資料有誤；徐巧芯事後在臉書上誤植一名與何仁傑同名同姓的照片，爆料卻有其事，調查局十日就搜索何仁傑住居所，拘提到案。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，與民進黨民主學院前副主任邱世元是關係友好的同學，有同窗情誼；黃取榮從二○○一年起，就頻繁進出大陸地區，包括北京、上海等地，次數高達近四十次，黃取榮疑因缺錢花用，被中共情治人員吸收，返台發展共諜組織。

據調查，黃取榮發展兩條共諜網路，他先透過邱世元吸收總統賴清德擔任副總統時的機要吳尚雨，由吳尚雨交付賴清德出訪友邦資料，讓中共第一時間掌握。另一方面，黃取榮又透過邱世元協助，說服何仁傑交付吳釗燮擔任外交部長時的機敏資料，由黃取榮攜往大陸，目前查出已收取數十萬元台幣報酬。

調查顯示，邱世元、吳尚雨、何仁傑都是民進黨員，其中邱男與吳男私交甚篤，黃取榮憑藉邱世元這塊敲門磚，成功吸收吳尚雨、何仁傑兩大情報來源。據調查，二○一六年吳釗燮初任國安會秘書長時，何仁傑就跟隨左右，中間歷經總統府秘書長、外交部長等職務，目前清查交付中共資料多與外交部有關。

檢察官葉詠嫻二月十八日發動首波搜索，約談黃取榮、邱世元到案，但黃取榮不願供出上游，聲押禁見兩人獲准；二月廿三日發動第二波搜索，帶回吳尚雨調查，廿四日聲押禁見獲准，四月十日第三波偵查，聲押禁見何仁傑獲准。

由於黃取榮、邱世元羈押期限將屆，檢察官已向法院聲請延押，本周開庭；至於吳尚雨是否延押，檢方尚在評估。