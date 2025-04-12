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綠營4共諜被收押！他「兩條線」發展共諜組織 每件報酬數萬人民幣

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片

檢調偵辦綠營共諜案如滾雪球般擴大，繼立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮之後，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑也被查出涉犯國安法，昨天晚上遭收押禁見，至於涉案細節，台北地檢署因全案仍在偵辦不回應。

國民黨立委徐巧芯9日在立院外交及國防委員會質詢國安局長蔡明彥，直指曾任吳釗燮助理的何仁傑是共諜，目前也被調查，卻因照片誤植「同名同姓」的外交部北美司專委何仁傑，被以為是烏龍爆料，徐巧芯為此還九十度鞠躬道歉，引發熱議。

孰料徐巧芯的消息為真，檢調見「何仁傑」此人名被高調曝光，10日立刻拘提搜索，何仁傑因涉嫌把外交部的機密資料提供給中共情治人員，北檢11日複訊後，以涉犯國安法犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞向台北地方法院聲押獲准。

據了解，檢調在偵辦總統府遭中共滲透的國安事件中，查出黃取榮為了利益，在中國經商時遭吸收，回台發展組織、搜集情報，分「兩條線」吸收，先接觸邱世元，透過他吸收吳尚雨，以獲得賴清德的秘密資料，接著接觸何仁傑，掌握外交部情資交付中共。黃等4人均被收押禁見。據悉，每件資料報酬達數萬元人民幣或數千元美元不等。

至於盛礎纓，他偵訊時坦承被上海國安單位吸收，檢察官認為他未在台發展共諜組織，僅單線與對岸聯繫，獲20萬交保並實施科技監控。

檢調至今已發動4波行動，2月18日搜索約談邱世元、黃取榮，隔日聲押禁見2人獲准，2月23日搜索拘提吳尚雨，當庭逮捕並聲押禁見獲准，3月25日約談盛礎纓，訊後諭知20萬元交保並實施電子腳鐐監控，4月10日拘提拘提何仁傑，隔日聲押禁見獲准；5人手機全遭查扣。

邱世元、黃取榮、吳尚雨在押，但2個月羈押期下周將屆，北檢為查明洩密範圍、金流、未曝光共犯等，均決定聲請延押。

共諜 國安法 徐巧芯 民進黨 游錫堃 蔡明彥

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