吳釗燮助理涉共諜 陳冠廷：徹底執行忠誠查核安全審查

民進黨立法委員陳冠廷今天表示，高度關切近期連續爆發的共諜案，他指出外交部前部長吳釗燮助理何仁傑遭羈押禁見案，再次突顯台灣面臨的國安情勢嚴峻，呼籲政府應建立更完整的跨部門安全審查機制，特別加強對政務任命人員及助理的背景調查。

檢調日前偵辦總統府前聘用諮議吳尚雨共諜案時，從相關事證查出國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭中共情治人員吸收成為共諜，疑將外交部機敏資料外洩。檢調於4月10日發動搜索，拘提何男到案，並以涉犯「國家安全法」且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

陳冠廷表示，近一年來，府院黨、另包含陸海空軍，甚至軍警憲都有出現共諜案，顯示出台灣現在的安全情況非常嚴峻。他日前在立法院質詢國安局長蔡明彥時，已呼籲必須建立一個更完整、跨部門的安全審查機制，因為不知道這些共諜會在哪一個部門，若只針對特定部門，將缺乏一致基準做完整的背景查核。

陳冠廷呼籲，不管在立法院提出的修法，或者是未來法務部提出的修法，都應加強安全審查這一塊，特別是助理或是政務任命的官員，包括財務狀況、出入境狀況、過去刑事犯罪狀況、民事犯罪等，都必須要納入考量，以避免再有類似共諜滲透事件發生。