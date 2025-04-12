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何仁傑涉共諜案 外交部：獲報第一時間已移送政風調查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。外交部表示，在獲悉相關案件資訊的第一時間，已移送政風處啟動調查。記者許正宏／攝影
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。外交部表示，在獲悉相關案件資訊的第一時間，已移送政風處啟動調查。記者許正宏／攝影

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。外交部表示，在獲悉相關案件資訊的第一時間，已移送政風處啟動調查；將配合司法偵辦，但不對個案進行評論。

外交部指出，吳釗燮前部長辦公室何姓助理自2018年2月進入外交部任職、並在2024年4月離職，外交部在獲悉相關案件資訊的第一時間，已移送政風處啟動調查。

外交部表示，基於尊重國安單位司法偵查程序的進行，如有需要外交部會配合調查，但不對個案進行評論。

據了解，何仁傑是2018年2月，吳釗燮由總統府秘書長轉任外交部長時進入外交部任職，同時隨吳釗燮就任的還有現任北市議員趙怡翔。何在外交部期間主要負責吳釗燮私人行程及接待工作，多數員工回憶與何的業務接觸不多，只記得他行事低調、待人和善。

共諜 民進黨

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