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綠營共諜之亂 周玉蔻籲賴清德做1事：都是前任時代禍事 小心還有大咖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）。本報資料照片
圖為賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）。本報資料照片

綠營再查獲共諜，為國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑。資深媒體人周玉蔻在臉書表示，綠營府院黨目前爆出遭中共收買的「叛徒」，層級偏低。這一批近日來抓出來的民進黨人投共渾球，都是前任（前總統、前主席）時代的禍事，民進黨主席、賴清德總統必須承擔收拾爛攤子的責任。依法查察，接下來的是，大規模肅清內部遭滲透的善後工作了。「小心還有大咖」。

周玉蔻表示，層級高的，在哪裡（where）、什麼人（who）、滲透了那些人（whom）、滲透了多久（when）、偷取了哪些機密（what）、如何進行滲透任務（how）？「共諜」不可怕，可怕的是防諜無心與無力。

而最早爆料的是國民黨立委徐巧芯，周玉蔻表示，徐巧芯爆料吳釗燮前助理何仁傑的過程很詭異。未來大罷免還有好幾波關𨫡戰，「綠色共諜網」會不會成為保護被罷免藍委，特別是舔共角色明確藍委的籌碼與武器？

她說，她最近讀《毛澤東鮮為人知的故事》一書，蔣介石1947年2月28日發動由胡宗南率軍進攻延安，企圖活捉老毛，沒想到作戰計劃同一天就送到了毛澤東的眼前。胡宗南撲了個空，毛澤東逃之夭夭。中共之後3大戰役連勝，國民黨軍大潰敗，1949年10月1日中共由毛澤東宣告成立中華人民共和國。

周玉蔻表示，害老蔣失去中國大陸江山的，就是中共黨史上埋伏最久12年，最有戰力（毛澤東贊美他一個人頂一個師）的「匪諜」，名叫熊向暉，蔣介石親信戰將胡宗南的機要秘書。這位熊向暉後來深受中共重用（早年培養他出國深造的卻是胡宗南）。熊向暉生前曾撰寫自己被周恩來指派滲透在胡宗南身旁的秘辛。據指出，熊的這份回憶錄是胡宗南過世後才公諸於世。算是熊的「江湖道義」。

周玉蔻表示，再說一次，小心還有大咖。

共諜 吳釗燮 周玉蔻 民進黨

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