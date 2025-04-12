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綠營共諜案延燒 馬文君批綠共賣台民進黨還給急難救助？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
綠營共諜連環爆，府院黨全被滲透。(聯合報系資料照片)
綠營共諜連環爆，府院黨全被滲透。(聯合報系資料照片)

民進黨黨工涉共諜案，民進黨中常會提出要建立黨內「救助機制」，避免黨工遭滲透。立委馬文君說，賴清德總統宣布軍法審判，就是針對軍中共諜，除惡務盡，但為何面對黨內涉共諜，還要急難救助，明顯雙標。

馬文君指出，根據媒體報導，民進黨中常會檢討黨工涉共諜案，與會者指黨工被中共滲透是因為「經濟困難」，才讓對岸有可趁之機，建議黨內要設置救助機制，為經濟困頓者提供資助，黨主席賴清德竟指示秘書長林右昌研議。

馬文君說，共諜滲透立法院、總統府，是嚴重的國安問題，不知有多少國安機密外流，竟然還用「經濟困難」替他們開脫，完全搞不清楚狀況。何況還有總統府諮議涉案，還說什麼經濟困頓有多可笑。

先前賴總統宣布恢復軍法審判，針對軍中共諜嚴辦，不就是軍中共諜太多，抓不完、辦不完、審不完，對著軍中共諜，除惡務盡，疾言厲色。

但對軍中是一張臉，對黨內又是另一張臉，對於綠營共諜賣台，民進黨竟溫言軟語，還要急難救助？這又是什麼標準？

共諜 民進黨

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