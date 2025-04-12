綠營共諜案連環爆 趙少康：賴清德應清黨揪潛伏者

民進黨政府近期共諜案連環爆，中廣前董事長趙少康今天表示，民進黨到處抓共諜，抹紅別人，驀然回首，共諜卻在民進黨高層。他呼籲賴清德總統應該好好清黨，徹底揪出潛伏匪諜，而不是天天杯弓蛇影，懷疑陸配。

趙少康表示，國民黨立委徐巧芯爆料國安會祕書長吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑是共諜，檢調今凌晨把何收押禁見。只因同名同姓誤植照片，徐巧芯道歉許多次，還是被民進黨以及側翼、綠營媒體跟政論節目批鬥得體無完膚，搞了半天，原來共諜真的就在民進黨高官身邊。

趙少康指出，立法院前院長游錫堃前助理盛礎纓、前總統府諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、民進黨議員李余典的特助黃取榮都因共諜案被查辦，現在又加上何仁傑，民進黨政府高層到底潛伏了多少共諜？竊取了多少重要的國家機密？

趙少康批評，民進黨一口一個愛台灣，把在野黨打成共產黨，現在現出原形，原來抗中是口號，親共才是日常，證明民進黨的意識形態有問題，連民進黨自己的黨工、助理、官員都不認同，可以輕易被收買。

趙少康說，賴清德一心要台獨，對國軍將士、大學教授到處宣講要小心共諜，怎麼不提防自己身邊的共諜？連管行程的吳尚雨都被收買，就連外交部的外交機密都被洩漏，對國安是多大諷刺？對國家危害有多大？

趙少康指出，被策反當諜的原因不外乎思想、金錢、美色，如今民進黨內共諜四伏，很像把大陸丟掉時期的國民黨，高層充斥匪諜，賴清德應該好好清黨，徹底揪出潛伏匪諜，而不是天天杯弓蛇影，懷疑陸配、懷疑陸客、懷疑在野立委、懷疑交流學生、學者，這些人有什麼情報價值？有資格賣台的當然是執政的綠營。

趙少康感嘆，「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，民進黨到處抓共諜，抹紅別人，驀然回首， 共諜卻在民進黨高層。