吳釗燮昔淪斷交部長 許宇甄：原來因資料一直外洩

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」被中共吸收，被收押禁見。國民黨立委許宇甄說，吳釗燮擔任外交部長6年，期間斷交8國，斷了8個，國民黨質疑為何外交部長變成斷交部長，原來是資料一直外洩。民進黨用人唯親，應矯正公務體系用人唯親及政治化問題，以挽回國人信任。

許宇甄表示，民進黨一直指責別人賣台，但都拿不出證據，現在卻證明總統府、外交部、前立法院長、民進黨多名立委都早已被滲透，賴政府內還有多少共諜沒被揪出？賴清德總統應該出面講清楚。

許宇甄指出，這兩天最大震撼是現任國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期，他的助理也是共諜，吳釗燮擔任外交部長長達6年，期間我邦交國斷了8個，當時國民黨就質疑，為什麼外交部長變成了斷交部長？原來是資料一直外洩，讓大陸有機可趁，而出賣這些資料的是民進黨自己人，這也反應了民進黨政治傾向的用人缺失，外交需要專業與忠誠，但民進黨卻從裙帶關係、顏色標籤在用人，只要政治正確就能破格任用，這個漏洞不補起來的話，民進黨的共諜會一直出現。

許宇甄批評，民進黨執政後，將黨意凌駕專業，用人唯親，不論外交體系或是行政體系，民進黨都想方設法的安揷自己人，以便於掌控各機關，逾越專業，外行領導內行。外交體系就是被民進黨以這種方式惡搞，才會讓共諜有機可趁。民進黨將台灣的文官制度破壞殆盡，聘用、晉陞先問顏色，再論裙帶關係，將政府人事當作人情在賣，難怪共諜會直接出現在賴清德、吳釗燮、游錫堃身邊。

許宇甄質疑，外交方面，前總統馬英九奉行活路外交，邦交國維持在22個，還成功爭取120多國免簽證，反觀蔡英文執政時期，邦交國少了8個，還養出許多共諜，這難道是民進黨的賣國序曲？吳釗燮針對此事件應該出來說明，不該躲在國安會避風頭。