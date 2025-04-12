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張啓楷：一天到晚喊抗中保台 通共諜最多都民進黨高層

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮時任外交部長時的助理何仁傑被中國大陸吸收，被裁定收押禁見。圖／聯合報資料照片
國安會秘書長吳釗燮時任外交部長時的助理何仁傑被中國大陸吸收，被裁定收押禁見。圖／聯合報資料照片

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜，追查發現國安會秘書長吳釗燮時任外交部長的助理何仁傑，也遭吸收。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨一天到晚喊抗中保台找敵人，通共諜最多卻都是民進黨高層。民眾黨團幹事長陳昭姿也說，國家機密都給境外敵對勢力了。

張啓楷表示，民進黨政府面對川普關稅國際問題對外局勢掌握不良，對內執政表現差，老是轉移重點用「抗中保台」對內找敵人、鬥在野黨，甚至對於已成台灣年數十年的大陸配偶開刀。如今發現，民進黨一天到晚喊抗中保台找敵人，卻「敵人就在本能寺」，民進黨內才是共諜溫床，連吳釗燮在擔任外交部長時的助理也是共諜，遭收押禁見。

張啓楷提到，之前立法院前院長游錫堃辦公室助理涉提供機密資料給中國大陸、總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨涉共諜案，以及國防外交委員會前立委趙天麟、和民進黨關係非常密切的曹興誠與中國小三那麼多親密照片曝光，「通共諜最多卻都是民進黨高層」。民進黨已經被國人質疑「剿匪喊得震天響」，實際上卻「綠共本一家了」。

張啓楷呼籲，民進黨與其搞什麼國安十法修法，趕快先用現行的國安法律把自己黨內共諜清查乾淨，更要停止大罷免、停止鬥在野黨及分化國人，跟在野黨、跟各行各業合作，少分化多團結，趕快把關稅問題、經濟國政問題改善好才是上策。

陳昭姿則說，動輒說別人中共同路人，「其實匪諜多在你家啦」，總統府諮議，外交部長助理等通通是匪諜，滲透這麼嚴重，國家機密都提供給境外敵對勢力了，怎麼辦？

共諜 張啓楷 民進黨

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