吳釗燮前助理涉共諜案 外交部：尊重司法程序
國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。外交部表示，全案基於尊重檢調單位司法偵查程序的進行，外交部沒有評論。
根據媒體報導，檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，查出吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員。檢調於4月10日發動搜索，同時拘提何男到案，認為何男涉犯「國安法」，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
外交部對此態度低調，僅回應表示全案基於尊重檢調單位司法偵查程序的進行，外交部沒有評論。
國民黨立委徐巧芯質疑，檢調早就已經掌握何仁傑刺探情報之具體行為與方向，但卻遲遲未有動作，等同於讓何男有串證、逃亡之虞。是不是因為吳釗燮過去作為外交部長，又是國安會秘書長官太大，檢調才遲遲不敢辦？到底民進黨內還有多少「何仁傑」？
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