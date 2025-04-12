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共諜滲入外交部 介文汲：民進黨用人只問顏色不問能力

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
駐紐西蘭前代表介文汲表示，綠營很多人內部利用民進黨只問顏色，不問能力的組織文化，進入體系，才會出現這麼多的重大保防問題。圖／介文汲提供
駐紐西蘭前代表介文汲表示，綠營很多人內部利用民進黨只問顏色，不問能力的組織文化，進入體系，才會出現這麼多的重大保防問題。圖／介文汲提供

民進黨政府近期共諜案連環爆，現在包含國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時期的助理，都身陷共諜疑雲。我駐紐西蘭前代表介文汲今天受訪表示，綠營很多人內部利用了民進黨只問顏色，不問能力的組織文化，進入體系，才會出現這麼多的重大保防問題。

介文汲表示，這件事很嚴重，內部應該要做一個完整的調查，因為國安會是最高等級的國家機密。這不只是法律追溯而已，應該是政府內部的保防體系出現重大疏漏，應該是啟動整個新的安全調查，這對任何國家來講都是重大危機，所以應該當作國安危機來處理。

介文汲指出，政府用人本來相當嚴謹，一定有很嚴格的程序，不管是軍方背景、公務員背景，都要長期在體系裡面經過層層安保檢查，才能擔任某一些職位，可是民進黨政府沒有這樣的背景跟經驗，感覺上只要是綠的，就可以接受需要很多歷練、考驗才能擔任的敏感職務，「國安最大漏洞就是民進黨政府用人過於鬆散」。

介文汲認為，民進黨內部一定很多人利用民進黨只問顏色，不問能力、不問身分的組織文化，進到政府體系，才會造成立法院前院長游錫堃辦公室、立委辦公室，以及政府內部都出現了重大的保防問題。

介文汲提及，以前比較不會發生這種保防問題，不會因個人關係就可以進到某些職位，逐級升遷時，每一個升遷過程都要經過層層審核，而民進黨在很多事情上，有點小孩玩大車的感覺，國家是一個很嚴肅的機器，被民進黨搞成只要效忠綠色，就算是沒有能力、沒道德操守的人，還是可以很容易就混到政府體系裡面，他認為還會有很多類似的保防事情被爆發出來。

共諜 吳釗燮 民進黨 游錫堃

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