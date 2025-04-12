外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」
台北市長蔣萬安昨在議會施政報告答詢時，與綠營激烈交鋒，批民進黨「嘴巴講反共，自己養共諜」，如今國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也涉共諜案，遭收押禁見。藍營人士說，蔣萬安一語成讖，共諜不僅在總統府、國安會，民進黨新北市黨部，現在還多了外交部，民進黨政府內有「共諜窩」。
國民黨北市議員詹為元指出，民進黨嘴巴一直在講反共，還說國民黨跟共產黨站在一起，但問題是，其實民進黨內部就有一堆共諜，現在的狀況，昨天蔣萬安在質詢時與綠營交鋒，顯示這已經不是單純政治立場爭辯的問題，而是以目前被挖出來的共謀人數、敏感性，令人憂心。
他說，除了總統府、外交部，有國安機密的單位都有共諜，數量也是愈來愈多愈廣，民進黨政府應該好好向民眾解釋，到底還有多少共諜藏在自己的政府底下，而不是一嘴罵國民黨、罵共產黨，卻對自己內部共諜 不聞不問，沒有立場，也沒有打算主動抓出來，民眾會看破手腳，民進黨反共其是只是嘴巴說說，實際上組織裡面流著共產黨的血液。
國民黨台北市議會張斯綱說，從最近的這幾個共諜例子來看，所謂的中共同路人、第五縱隊，根本就在民進黨的政府裡面，共諜最喜歡的就是依附在有權力者的旁邊，才能得到有用的資訊，民進黨在指責別人之前，都忘記自己已經門戶大開，成為一個「共諜窩」。
張斯綱指出，現在一定要先查清楚，這些共諜涉及的有哪些機密文件，而且情都滲透到總統府、外交部，已非同小可，這過去的軍中，也偶爾傳出的共諜滲透，總統應該要召開國安會議，全面為什麼共諜都在民進黨高官的身邊。
張斯綱說，從蔣萬安昨天的答詢，對於事實，本來就應該據理力爭，對於莫名其妙的扣帽子，就應駁斥，他覺得昨天蔣萬安對民進黨共諜案的批評「理直氣壯」。
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