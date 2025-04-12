快訊

外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」

台積電血戰一周！頂級大戶減9人倒貨7萬張、11.5萬螞蟻雄兵吸納5.7萬張

川普關稅全球動蕩　張學友看電視超鬱卒：能否改變瘋子

外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照。
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照。

台北市長蔣萬安昨在議會施政報告答詢時，與綠營激烈交鋒，批民進黨「嘴巴講反共，自己養共諜」，如今國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也涉共諜案，遭收押禁見。藍營人士說，蔣萬安一語成讖，共諜不僅在總統府、國安會，民進黨新北市黨部，現在還多了外交部，民進黨政府內有「共諜窩」。

國民黨北市議員詹為元指出，民進黨嘴巴一直在講反共，還說國民黨跟共產黨站在一起，但問題是，其實民進黨內部就有一堆共諜，現在的狀況，昨天蔣萬安在質詢時與綠營交鋒，顯示這已經不是單純政治立場爭辯的問題，而是以目前被挖出來的共謀人數、敏感性，令人憂心。

他說，除了總統府、外交部，有國安機密的單位都有共諜，數量也是愈來愈多愈廣，民進黨政府應該好好向民眾解釋，到底還有多少共諜藏在自己的政府底下，而不是一嘴罵國民黨、罵共產黨，卻對自己內部共諜 不聞不問，沒有立場，也沒有打算主動抓出來，民眾會看破手腳，民進黨反共其是只是嘴巴說說，實際上組織裡面流著共產黨的血液。

國民黨台北市議會張斯綱說，從最近的這幾個共諜例子來看，所謂的中共同路人、第五縱隊，根本就在民進黨的政府裡面，共諜最喜歡的就是依附在有權力者的旁邊，才能得到有用的資訊，民進黨在指責別人之前，都忘記自己已經門戶大開，成為一個「共諜窩」。

張斯綱指出，現在一定要先查清楚，這些共諜涉及的有哪些機密文件，而且情都滲透到總統府、外交部，已非同小可，這過去的軍中，也偶爾傳出的共諜滲透，總統應該要召開國安會議，全面為什麼共諜都在民進黨高官的身邊。

張斯綱說，從蔣萬安昨天的答詢，對於事實，本來就應該據理力爭，對於莫名其妙的扣帽子，就應駁斥，他覺得昨天蔣萬安對民進黨共諜案的批評「理直氣壯」。

台北市議員詹為元。圖／報系資料照
台北市議員詹為元。圖／報系資料照

共諜 張斯綱 民進黨 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安反殺「民進黨才是共產黨走狗」 綠議員臉書遭網友一面倒砲轟

大巨蛋3月底漏水被稱零星個案免罰 議員轟放水

議員批關稅對策舊瓶新裝 北市長蔣萬安：聆聽企業需求

議員籲公布北市169家合法醫美診所 市長蔣萬安允諾

相關新聞

綠營共諜連環爆 外交部也淪陷 府黨、立院全被滲透

綠營共諜案連環爆，媒體報導，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給...

吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案 遭收押禁見

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，如滾雪球擴大，立委徐巧芯日前爆料曾為國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的...

外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」

台北市長蔣萬安昨在議會施政報告答詢時，與綠營激烈交鋒，批民進黨「嘴巴講反共，自己養共諜」，如今國安會秘書長吳釗燮在擔任外...

吳釗燮任外長時助理成共諜 牛煦庭：要他負責期望太高

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」被中共吸收，被收押禁見。國民黨立委牛煦庭批評，愛台是口號，賣台是生活，要這...

蔣萬安反殺「民進黨才是共產黨走狗」 綠議員臉書遭網友一面倒砲轟

民進黨北市議員簡舒培昨質問市長蔣萬安「哪一個國家要消滅中華民國？」，蔣反擊「就是民進黨和共產黨」，簡昨深夜在臉書反譏，蔣...

吳釗燮身邊真有共諜何仁傑 徐巧芯：沒想到這麼快還我公道

國民黨立委徐巧芯日前爆料一名外交部的「何姓職員」遭大陸吸收滲透，卻誤植成另一位常任何姓文官的照片，昨六度鞠躬道歉。今傳國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。