快訊

外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」

台積電血戰一周！頂級大戶減9人倒貨7萬張、11.5萬螞蟻雄兵吸納5.7萬張

川普關稅全球動蕩　張學友看電視超鬱卒：能否改變瘋子

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安反殺「民進黨才是共產黨走狗」 綠議員臉書遭網友一面倒砲轟

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨議員簡舒培（左）在新會期開議時，曾要台北市長蔣萬安（右）不要忘了「反共」；蔣萬安回應「愈緊張就愈需要交流」。本報資料照片
民進黨議員簡舒培（左）在新會期開議時，曾要台北市長蔣萬安（右）不要忘了「反共」；蔣萬安回應「愈緊張就愈需要交流」。本報資料照片

民進黨北市議員簡舒培昨質問市長蔣萬安「哪一個國家要消滅中華民國？」，蔣反擊「就是民進黨和共產黨」，簡昨深夜在臉書反譏，蔣萬安不敢說就是「中國」共產黨，但網友不埋單砲轟「根本被蔣市長電爆」、「共諜都在民進黨內」等語。

簡舒培昨說，去年問哪一國家要消滅中華民國，結果市長回答不出來，「退將丘衛邦說國民黨已成為共產黨的走狗，你同意嗎？」蔣當場反擊說，「我現在就可以回答你，要消滅中華民國的是民進黨和共產黨。」共諜就是在民進黨裡面，民進黨才是共產黨走狗，嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨。

質詢片段引發熱議後，簡舒培深夜又在臉書發千字文表示，「誰都別想逼萬安baby譴責中共？蔣萬安碰到中國就暴怒嘴軟」，世界上共產黨這麼多，為什麼就是不敢說要消滅中華民國的就是「中國」共產黨？

簡的發文吸引超過千則留言，未料風向一面倒，指責簡舒培玩文字遊戲等語，成了大型翻車現場。

網友留言「看到你今天被電爆，工作一整天都不會覺得累」、「臉被蔣萬安按在地上摩擦」、「可是議員現在發現的共諜都在民進黨內」、「先去指責游錫堃前助理是共諜，不要雙標」、「沒有國家要消滅中華民國，搞清楚憲法怎麼寫的」和「看到大家的留言我就放心了，大部分的人還是清醒的」等語。

簡舒培也頻頻回應網友，對於網友說「除了抗中保台還會什麼，民進黨屁事一堆怎麼噤聲了。」她回說「抗中保台就是最重要的」；網友說「議員，講實話你惱羞嗎」，簡舒培說，「沒有咧，我很開心耶，有一個人連中國都不敢講真的很荒唐」；也有網友因應大罷免潮說，「所以罷免你，要去哪裡罷免？」簡舒培回說，「應該是罷免連中國都不敢講的首都市長及同黨立委」。

台北市長蔣萬安昨與綠營議員激烈交鋒。本報資料照片
台北市長蔣萬安昨與綠營議員激烈交鋒。本報資料照片

共產黨 共諜 民進黨 簡舒培 蔣萬安

延伸閱讀

大巨蛋3月底漏水被稱零星個案免罰 議員轟放水

議員批關稅對策舊瓶新裝 北市長蔣萬安：聆聽企業需求

議員籲公布北市169家合法醫美診所 市長蔣萬安允諾

質詢爆戰火！蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗 「嘴巴反共、自己養共諜」

相關新聞

綠營共諜連環爆 外交部也淪陷 府黨、立院全被滲透

綠營共諜案連環爆，媒體報導，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給...

吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案 遭收押禁見

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，如滾雪球擴大，立委徐巧芯日前爆料曾為國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的...

外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」

台北市長蔣萬安昨在議會施政報告答詢時，與綠營激烈交鋒，批民進黨「嘴巴講反共，自己養共諜」，如今國安會秘書長吳釗燮在擔任外...

吳釗燮任外長時助理成共諜 牛煦庭：要他負責期望太高

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」被中共吸收，被收押禁見。國民黨立委牛煦庭批評，愛台是口號，賣台是生活，要這...

蔣萬安反殺「民進黨才是共產黨走狗」 綠議員臉書遭網友一面倒砲轟

民進黨北市議員簡舒培昨質問市長蔣萬安「哪一個國家要消滅中華民國？」，蔣反擊「就是民進黨和共產黨」，簡昨深夜在臉書反譏，蔣...

吳釗燮身邊真有共諜何仁傑 徐巧芯：沒想到這麼快還我公道

國民黨立委徐巧芯日前爆料一名外交部的「何姓職員」遭大陸吸收滲透，卻誤植成另一位常任何姓文官的照片，昨六度鞠躬道歉。今傳國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。