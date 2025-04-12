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吳釗燮任外長時助理成共諜 牛煦庭：要他負責期望太高
國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」被中共吸收，被收押禁見。國民黨立委牛煦庭批評，愛台是口號，賣台是生活，要這種人負起政治責任，恐怕期望太高。
吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑成為共諜之外。事實上，吳釗燮2018年就任外交部長後，任內一共斷交8個我國邦交國，令我國外交處境更加艱難。在其任內，我國與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯等斷交，故被在野黨批為「斷交部長」。
牛煦庭表示，民進黨自稱抗中保台第一品牌，卻幹著窩藏共諜、洩露資料的醜事。是無知、無能，還是從頭到尾就暗通款曲？更重要的是，誰負起政治責任？
牛煦庭說，這些問題，恐怕都無人回答，畢竟愛台是口號，賣台是生活，要這種人負起政治責任，恐怕是期望太高了。
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