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吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案 遭收押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮。(本報資料照片)
國安會秘書長吳釗燮。(本報資料照片)

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，如滾雪球擴大，立委徐巧芯日前爆料曾為國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，要求國安局趕快查辦，檢調10日發動搜索，拘提何男到案，以何仁傑涉犯國安法移送檢方偵辦，並以有串證、滅證之虞，昨天深夜向法院聲請羈押禁見獲准。

綠營共諜案持續擴大，除曾任立法院前院長游錫堃助理的盛礎纓涉嫌過去六年提供對岸機敏資料外，檢調另查出曾在總統府擔任諮議的吳尚雨、民進黨前民主學院副主任邱世元及新北市議員李余典的特助黃取榮都涉嫌協助對岸收集情資，2月中旬遭台北地檢署依涉嫌國家安全法，且有串證之虞聲請羈押獲准，全案不排除向上延燒。

據了解，檢調蒐證多時，除掌握盛礎纓6年前疑遭大陸上海國安單位吸收，長期提供立院機敏資料給陸方，並收取數百萬元情報費外；包括賴清德總統擔任副總統期間在其辦公室擔任諮議、負責行程的吳尚雨，涉嫌將機密事務外洩，因機敏情資被發現洩漏、溯源追出綠營內部遭滲透情況嚴重。

台北地檢署2月間指揮調查局搜索、約談盛礎纓、吳尚雨、邱世元、黃取榮到案，除盛獲交保外，其餘三人都被以涉犯國安法嫌疑重大、且有串證之虞，向法院聲押獲准。據了解，吳尚雨等3人都曾將工作上得知的機密資料洩漏給他人，3人因有串證之虞遭到收押，顯示還有其他未到案者，辦案人員正全力追查相關涉案人員。

當案情曝光後，立委徐巧芯9日在立法院質詢國安局長蔡明彥時，還點出未浮出水面的何仁傑，據太報指出，檢調因怕打草驚蛇，因此立即發動搜索約談，昨晚將何仁傑收押禁見。

共諜 民進黨

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