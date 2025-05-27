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會考後只能耍廢3個月？國文老師提議做「5件事」充實自我

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

114國中教育會考落幕，學生們從考試壓力中解放，大肆慶祝，但是在玩樂後，卻也好像失去了長久以來努力的目標，不用被逼著讀書考試，很容易就讓大好時光白白溜走。

一名國文老師在臉書社團「國中學習討論群」分享，會考後除了整理備考書籍、討論志願選填、準備畢業活動、把握同儕相處時光等校內活動外，還可以為自己做的5件事，希望孩子們可以在放鬆過後，好好充實自我。

一、學習技能

老師舉例，曾有學姊喜歡寫小說，還在網路平台上連載，但為了備考停止更新，直到會考結束便開心的繼續執行寫作計劃；還有一位學長喜歡唱歌，也是為了備考暫停，直到考後才再開金口，甚至利用課餘時間學習寫詞、譜曲，創作自己的音樂。

二、了解高中社團

有位學長確認自己會上某間學校後，便開始在社群媒體上搜尋校方帳號、社團貼文等，自己列好想參加的社團，打算入學後參加社團博覽會再決定；也有學姊發現自己心儀的學校沒有她想參加的社團，就開始查找該如何創社。

三、高中銜接課程？暑期先修班？活動？

老師以自身經驗為例，認為一些先修班或是學長姊分享座談不一定要參加，但如果是想認識朋友，倒是可以參加學校舉辦的課程、活動，有些社團會在暑假舉辦迎新活動，也可以多關注。

四、自我探索

可以想想有沒有想去哪裡但一直沒機會去的？利用國中畢業到高中職開學這段將近3個月的長假，參加短期遊學或營隊，接收不同刺激、探索自我興趣。

五、閱讀

放空太長時間會讓大腦「廢退」、不靈光，可以好好運用這段時間看想看的書，或是大部分高中職也都有入學推薦書單，閱讀能讓大腦持續接受刺激，也可以分享閱讀心得，幫助建立形象。

國中教育會考 114會考

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