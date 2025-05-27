會考該用原住民加分？她想上雄女怕被譴責 網一面倒：成功者不會浪費

114國中教育會考落幕，6月6日成績出爐，考生短暫放鬆後又將面臨選校難題。一名學生會考後覺得自己成績比模擬考低，但如果用原住民身分加分的話，可能可以上心目中的第一志願，但又擔心用了加分會遭到異樣眼光看待，對此網友們幾乎一面倒勸她用加分。

一名會考生在臉書社團「國中學習討論群」發文表示，自己非常努力讀書刷題，只為了能考上高雄女中，但是考後覺得成績可能只有4A1B++，離5A就差一點點。由於該學生當初報考是用原住民身分報名，分數會直接加分，「老師跟我說如果真的只差一點點就使用加分」，但她害怕用加分上雄女會被譴責、用異樣眼光看待，讓她十分掙扎志願表上的第一志願究竟該填哪間學校。

該學生表明，自己如果上雄女會好好讀，不會因為是加分上了就擺爛。她的正確心態讓不少網友讚賞，紛紛勸她放心加分，「用，沒有人會在意的。就算真的有無聊人士說什麼，您就用成績（高中）輾壓他」、「有這種心態很棒！但優勢是拿來用的不是擺著看的~現在不用更待何時？」、「一定要加，這對你來說或許是第一次覺得不好意思，但你以後長大會發現成功的人都是善用資源的」、「用加分上去沒關係的，你本來就有那個權利，不會有人譴責的，不需要想那麼多」、「可以加分，如果不用實在是太浪費了」。

也有人指出，原住民加分是外加名額，不會影響一般生的權利，不使用是自己的損失，「當年為了鼓勵原住民能多讀書、不要輟學…而有加分，並且是外加名額，並不占實際名額，不用也是浪費、自我損失」、「加分是你有資格才有，為何不用。任何人有資格，大家都會用。用健康心態去想」、「原住民是外加名額，沒有壓縮一般生的名額。妳不用，別人也會用，到時再來懊悔？」。

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