快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

二技技優入學正、備取生志願序分發放榜 錄取率73.7%

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
技專校院招生委員會聯合會說，114學年度二技技優保送入學招生計2校2系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校85系（組）、學程，提供招生名額507名。圖為高職示意圖。圖／本報資料照片
技專校院招生委員會聯合會說，114學年度二技技優保送入學招生計2校2系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校85系（組）、學程，提供招生名額507名。圖為高職示意圖。圖／本報資料照片

技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度二技技優入學招生統一分發結果，26日上午10點在技專校院招生委員會聯合會的二技技優入學聯合招生委員會網站公告。相關訊息請至二技技優入學聯合招生委員會網站查詢（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter/ ）。

技專校院招生委員會聯合會說，114學年度二技技優保送入學招生計2校2系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校85系（組）、學程，提供招生名額507名。本學年度二技技優保送錄取生與技優甄審正、備取生共185名完成上網登記就讀志願序，比113學年度177名增加21名。114學年度就讀志願序統一分發錄取146名，錄取率為73.7%，較113學年度錄取134名，增加10名。

技專校院招生委員會聯合會王主任錫福提醒二技技優入學分發錄取生，必須依分發錄取學校規定之時間及地點辦理報到，逾期未完成報到手續之分發錄取生，甄審校院得直接取消該分發錄取生入學資格。已辦理報到之分發錄取生，須於6月3日下午5點前以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加其後當學年度各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系相當年級之招生。

國中教育會考 114會考

延伸閱讀

陳其邁心疼的六龜孩子不只上台大 他再獲總統教育獎

哈佛被禁外籍生 比利時未來女王入學一年憂斷碩士學業

川普下令禁哈佛大學收國際生 教育部估我52名學生受影響

曾面臨併校…國小新生20人滿額創下連江首例 教育處研議入學規則

相關新聞

二技技優入學正、備取生志願序分發放榜 錄取率73.7%

技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度二技技優入學招生統一分發結果，26日上午10點在技專校院招生委員會聯合會的...

她控會考後被父強迫選普通高中毀人生 網搖頭：自己不積極

人生要為自己的每一步負責！一名女網友在Dcard發文表示自己永遠忘不了會考後請補習班老師逼自己填志願的父親，因為當時沒人指導怎麼填選志願，所以成績出來時沒有馬上處裡，父親卻拿著她的成績讓補習班老師填了普通高中，造成她後續升學一路都非常痛苦，貼文曝光後網友反轟「妳不積極問學校老師怎麼填寫也不願意重新讀書轉學，妳的人生都是妳自己選的」。

統測填志願不踩雷 自身興趣＋產業趨勢＝校系重要考量

114學年度四技二專統測成績單於5月15日寄發，技專校院入學測驗中心同步開放網路查分，並公布各科原始成績組距、平均、前後...

高中特招專業群科甄選 術科測驗成績今公布

教育部國教署指出，114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗考試4月12、13日舉行完畢，共計9841人報...

會考作文「2倉鼠+6詞」一堆考生傻了！飼主見圖狂搖頭：錯誤印象

114年國中教育會考落幕，本次作文題目僅放上「兩隻倉鼠與六個詞彙」請考生自由發想，不少人哀嚎「很後悔沒養倉鼠」，連器材名稱甚至倉鼠二字都寫不出來。更有趣的是這次話題熱度不限於考生，也在許多「養鼠人」之間引發討論，部分網友指出倉鼠不宜合籠飼養，圖片容易加深錯誤觀念「這出題的一定沒養過倉鼠」。

統測放榜填志願不踩雷 學長姐揭祕選課眉角

今年四技二專統測招生涵蓋68校、共2317個系科（組）與學程，釋出1萬8473個名額，考生須在6月4日前完成志願登記。隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。