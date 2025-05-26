二技技優入學正、備取生志願序分發放榜 錄取率73.7%
技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度二技技優入學招生統一分發結果，26日上午10點在技專校院招生委員會聯合會的二技技優入學聯合招生委員會網站公告。相關訊息請至二技技優入學聯合招生委員會網站查詢（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter/ ）。
技專校院招生委員會聯合會說，114學年度二技技優保送入學招生計2校2系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校85系（組）、學程，提供招生名額507名。本學年度二技技優保送錄取生與技優甄審正、備取生共185名完成上網登記就讀志願序，比113學年度177名增加21名。114學年度就讀志願序統一分發錄取146名，錄取率為73.7%，較113學年度錄取134名，增加10名。
技專校院招生委員會聯合會王主任錫福提醒二技技優入學分發錄取生，必須依分發錄取學校規定之時間及地點辦理報到，逾期未完成報到手續之分發錄取生，甄審校院得直接取消該分發錄取生入學資格。已辦理報到之分發錄取生，須於6月3日下午5點前以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加其後當學年度各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系相當年級之招生。
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