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她控會考後被父強迫選普通高中毀人生 網搖頭：自己不積極

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨會考後被父親強迫升學普高，造成自己升學路坎坷。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨會考後被父親強迫升學普高，造成自己升學路坎坷。 示意圖／ingimage

人生要為自己的每一步負責！一名女網友在Dcard發文表示，永遠忘不了會考後請補習班老師逼自己填志願的父親，因為當時沒人指導怎麼填選志願，所以成績出來時沒有馬上處裡，父親卻拿著她的成績讓補習班老師填了普通高中，造成她後續升學一路都非常痛苦。貼文曝光後網友反轟，「妳不積極問學校老師怎麼填寫也不願意重新讀書轉學，妳的人生都是妳自己選的」。

原PO表示自從選擇普通高中後，開學的那三個禮拜沒安穩睡過，每天都在做惡夢，最後驚醒起床，心情不佳導致高中很常不吃午餐，回家也不怎麼吃飯，因為不喜歡讀書，總是自暴自棄的睡過頭，最終高中肄業還確診恐慌焦慮。她補充，不轉學是因為不喜歡考試，也不願重讀，國小、國中成績一直是墊底，儘管跟家人說過不想補習，只換來「不讀以後後悔會抱怨他們」。

貼文下方網友紛紛留言抨擊，「唯一做的只有自暴自棄，然後找到一個爭點可以把自身的一切問題全賴給父母」、「沒人告訴妳妳可以自己主動問啊，不敢問老師也可以找同學啊」、「是誰給妳高職就是輕鬆好讀的想法？妳不擅長或不喜歡讀書，連高職都不適合讀」、「自己人生的升學自己不去了解，不知道怎麼處理就不處理，只是一昧的自暴自棄」、「不讀書可以，至少要能養活自己」。

也有過來人表示自己也有類似經歷，被父親逼去讀一個很差的私立學校，坦言「前途被家人逼著修改，抹掉自己想選擇的前途，還被道德綁架的滋味太痛苦了」。也有人安慰，「如果家裡處在一個高壓環境，身體心理隨時都在緊繃，是沒辦法唸書的，不想讀就去做妳想做的事唄，不必糾結」。

國中教育會考 114會考

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