會考作文「2倉鼠+6詞」一堆考生傻了！飼主見圖狂搖頭：錯誤印象
114年國中教育會考落幕，本次作文題目僅放上「兩隻倉鼠與六個詞彙」請考生自由發想，讓不少人哀嚎「很後悔沒養倉鼠」，甚至有人連「倉鼠」二字都寫不出來。更有趣的是這次話題熱度不限於考生，也在許多「養鼠人」之間引發討論，部分網友指出倉鼠不宜合籠飼養，圖片容易加深錯誤觀念，「這出題的一定沒養過倉鼠」。
有會考生在Threads抱怨「作文那個原來是倉鼠，我寫天竺鼠還有救嗎」，貼文下方許多苦主取暖，「我因為忘記倉怎麼寫全文寫老鼠」、「完蛋我根本沒有寫到關於鼠」、「我還看到有人寫松鼠，第一次看到松鼠被關在籠子裡」，還有一位考生母親分享小孩不會寫「鼠」字所以全部寫注音。
本次考題也讓許多養鼠人搖頭，有飼主在Threads上發文喊道「不准用垃圾鐵籠養倉鼠」，貼文底下網友紛紛回覆「可能出題的沒養過倉鼠，很多人對倉鼠的印象就是鐵籠滾輪 」、「這根本會加深倉鼠可以合籠的錯誤印象」。網友指出倉鼠其實不適合住鐵籠也不能合養，另外依照圖片判斷，籠子尺寸太小會造成倉鼠憂鬱，直呼「雖然它只是考題而已，但養倉鼠都要知道的常識」。
北市南湖高中黃健綸老師指出本次題目具象生動，鼓勵學生以圖像延伸至自身生活經驗，這樣的設計既具創意，也讓題目更貼近青少年學子的真實處境與心理狀態。黃健綸補充，文章中若具備「經驗情感」、「見聞素材」、「知性省思」3要素，將詞語展現成更加深刻的生命體會與觀點厚度是這次奪分關鍵，讚嘆本題是兼具開放性與深度的試題，既考驗學生的觀察力與表達力，也鼓勵他們反思個人價值與生活態度。對學生而言，這不僅是書寫經驗，更是一次與自己內在對話的練習。
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