會考作文考倉鼠怎麼拿高分？老師舉3點關鍵：不能只有感覺 要敢思辨
今（2025）年會考國文寫作測驗，作文題目是兩張圖片，左圖中有兩隻倉鼠，一隻在籠內跑滾輪、一隻想逃出籠子，右圖並提供「盲目、冒險、沉溺、自由、選擇、牢籠」等六個詞彙，讓考生選擇一詞彙說明圖中的情境，並結合生活中的觀察或個人經驗寫下感受或想法。
對此，臉書粉專「健人就是教勤-宋重機的教學日記」指出，國三的考生們面對的不是一篇命題作文，而是一場關於「人生選擇」與「內在掙扎」的思辨挑戰。老師認為考題相當有趣，以圖像結合詞語聯想寫作的方式命題，不僅考驗聯想能力，也高度要求其思辨深度、結構表達及價值反思能力。
老師強調作文要拿高分，關鍵在這三點：
一、有想法，不只是有感覺
例如：選擇「自由」，不只是說「我覺得自由很好」就好，要探討到自由的背後要付出什麼代價，「不能僅流於表面頌讚，而應結合籠中與籠外的代價、責任或選擇困境，展現思考層次」。
二、有經驗，不只是拼貼寫
需搭配生活經驗或他人故事（如學生壓力、家庭選擇、社群沉溺等），較能引起共鳴、提升說服力。開頭點出主題，接著舉例說明（生活/社會），再對比延伸，最後結論呼應主旨。
三、有畫面，不只是用修辭
善用對比與象徵，將兩隻倉鼠作為象徵，形成對照，如「安逸vs掙脫」、「盲目循環vs清醒選擇」等，深化主題。
例如「有些人跑了一輩子的滾輪，才發現那不是自由，是習慣的牢籠。」讓句子呈現畫面感。
最後，老師提到今年的會考作文題目，不僅是考學生們的寫作能力，也是考驗孩子們敢不敢去思考，「不是寫字工，是思辨者；不是小心翼翼避錯，而是勇敢說出怎麼看世界」。
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