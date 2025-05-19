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會考國文出現世足賽程！一票考生中阿根廷陷阱 網見答案笑：出題者沒看球

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考國文科考題受到網友們熱議。記者郭韋綺／攝影 記者潘俊宏／攝影
國中教育會考國文科考題受到網友們熱議。記者郭韋綺／攝影 記者潘俊宏／攝影

114年國中教育會考昨（18日）落幕，除了眾所矚目的國文作文題目外，國文的考題也受到網友們熱議。國文科有一題貼出世足16強賽賽程，並要求考生依據賽程表推斷，冠軍、亞軍、季軍最有可能的組合為何？此文一出，有網友質疑跟國文領域無關；也有球迷秒答對，並感嘆此題對球賽毫無興趣的考生不利。但有網友認為，此題考的其實是「邏輯推論」，並不需要了解體育。

一名網友在Threads發文，貼出114年國中教育會考的題目，題目是一張世足賽16強賽的賽程表，並說明世足賽採取單淘汰制，要求考生根據賽程表，推斷冠軍、亞軍、季軍最有可能的組合，答案分別有阿根廷、巴西、英格蘭；荷蘭、波蘭、澳大利亞等等。

原PO質疑，此題對平時沒在關注球賽的球迷很不利，他平時有在關注球賽，才秒答對，但太太很討厭看球，花了五分鐘也答不出來，證明素養導向不能碰體育領域。

此文一出，不少網友解答，此題考的不是體育，而是邏輯推論，「這只是考圖表判讀，運用邏輯推論，跟碰不碰體育無關，頂多表示短時內您的邏輯反應更清晰」、「這是考邏輯，還有你題目看不看得懂，條件都在題目告訴你了」、「就只是邏輯問題，高中排列組合也有一樣的題目」。

也有網友指出解題關鍵是看同一邊的分組不會是冠亞軍，因此答案是「D」，克羅埃西亞、摩洛哥、塞內加爾那組，「D，阿根廷不可能在冠亞遇到巴西，四強就被分開了」、「因為單淘汰，只要檢查冠亞是否來自同一個組別區域就可以判斷」、「冠亞軍不能同一邊，季軍不能跟冠亞軍在4強賽之前碰到，答案選D」。

也有網友笑稱，可能有許多考生看到上屆冠軍阿根廷就立刻填A，「答案是D的話，出題者肯定沒在看球」、「出題老師一定沒看球，怎麼想都不會是摩洛哥」、「我一開始直接選阿根廷，怎麼這樣」、「我同學直接填上次冠軍」。

國文科 國中教育會考 世足賽 114會考

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