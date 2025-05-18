114會考寫作／考生見作文題愣了！2隻倉鼠開啟不同「鼠生」…完整試題公布

114年國中教育會考今（18日）正式落幕，而歷年備受矚目的國文寫作測驗（作文）題目，今年同樣不負眾望。此次出題者給予考生兩張圖片，要學生觀察籠中兩隻倉鼠的不同狀態，並從六個詞彙中選擇一個作為寫作主軸，進行敘述與思辨。

17日寫作測驗一結束，不少考生便湧上Threads抱怨，直呼一看到題目就愣住，「真的太抽象了」、「作文打開我真的傻眼。應該不是只有我寫很爛對吧」、「大家作文猜題都猜AI，心測中心：去吧倉鼠」、「鈴一響我打開作文題本，驚掉了下巴」、「回家的會考生看著自己家裡的倉鼠：你洩題喔」。

看到畫面和牢籠、自由等關鍵字，有許多網友瞬間聯想到知名動漫《進擊的巨人》，說起經典台詞，樂喊：「牆的對面是自由」、「出題老師應該是巨人粉吧」、「時間夠多的話，我可以寫幾萬個字沒問題」、「每個人作文的開頭都是：『那一天，人類想起了被支配的恐懼』」、「會考的作文題目證明了兩件事，一、我沒看進擊的巨人是錯的，二、多看動漫是有益於考試的」。

也有人當場忘記「倉鼠」怎麼寫，只好用天竺鼠、老鼠代替；更有考生焦慮的表示，自己不只選了一個詞彙來寫，擔心因此被扣分。然而，隨著18日正式公布的考題揭曉，可以看到題目說明處並未明確限制只能選擇一個詞語。

本次會考寫作測驗試題共由兩張圖構成：圖一是一個箱籠，內有一隻小動物正在類似滾輪的裝置上活動，另一隻小動物則正準備跨出箱籠的門；圖二則列出了「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」等六個詞彙。試題說明要求考生觀察圖一，並從圖二中挑選「較能說明圖一情境的詞彙」作為寫作依據，同時也建議考生先說明所選詞彙與圖一之間的關聯，再就選定的詞彙及圖像詮釋，結合生活觀察或個人經驗，表達自身的感受與想法。

圖／心測中心提供

對此，也有許多老師針對該題目解析，國文老師廖榆家表示，這題雖貼近生活、取材不難，但要寫得深刻不易，對感受力不足的考生來說，拿高分仍具挑戰。東石國中國文教師李育靜認為，這題能引導學生從生活經驗出發，結合圖像與語詞進行思辨與表達，兼具素養導向與生命教育意涵。國文科補教老師陳蒂則指出，近年寫作測驗重心已非堆砌漂亮辭藻，而是側重學生表述感受、應用邏輯思辨，要求學生表達對事件的看法，並以個人經驗支持立場，該題目的關鍵在於重新定義、詮釋選擇的詞彙。

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