114會考／嘉義地區順利結束 有考生喝水違規
嘉義地區國中會考今天進行第2天自然、英文（閱讀）、英文（聽力）考試，除了嘉中考場有名考生未申請自行喝水違規外，考場秩序良好。嘉義考區試務會表示，全國試務會下周開會討論如何懲處。
今年嘉義區國中會考共有5169人報名，較去年5630人減少461人，今天嘉義考區上午進行自然科考試，有55人缺考、英文（閱讀）缺考54人、英文（聽力）缺考56人。
嘉義考區試務會表示，今天考場秩序良好，沒有重大違規事件，但是在上午8點47分在嘉中考場有名考生未經申請同意自行喝水違規。依據試場規則，「考生若因生病等特殊原因，迫切需要在考試時飲水或服用藥物，須於考前持相關證明經監試委員同意後，在監試委員協助下飲用或服用。」
對於這名違規考生，全國試務會下周開會討論如何懲處。經由這次事件，嘉義考區試務會提醒考生，參加考試時要詳細閱讀試場相關規則，避免違規遭懲處。
【文教熱話題】
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 整理／114國中會考衝刺！當天時程、考場規定 各科備考重點看這
▪ 114會考／台中一中傳說 校長籲考生別跳這顆球：勿拿前途開玩笑
▪ 大學哪系最難讀？全網點「1科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言
▪ 114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域
▪ 從小沒跌出第1名！他遇困境後「走不出資優生光環」：無法接受低薪工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言