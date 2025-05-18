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114會考／嘉義地區順利結束 有考生喝水違規

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠與考生們擊拳加油打氣。圖／資料照片
嘉義市長黃敏惠與考生們擊拳加油打氣。圖／資料照片

嘉義地區國中會考今天進行第2天自然、英文（閱讀）、英文（聽力）考試，除了嘉中考場有名考生未申請自行喝水違規外，考場秩序良好。嘉義考區試務會表示，全國試務會下周開會討論如何懲處。

今年嘉義區國中會考共有5169人報名，較去年5630人減少461人，今天嘉義考區上午進行自然科考試，有55人缺考、英文（閱讀）缺考54人、英文（聽力）缺考56人。

嘉義考區試務會表示，今天考場秩序良好，沒有重大違規事件，但是在上午8點47分在嘉中考場有名考生未經申請同意自行喝水違規。依據試場規則，「考生若因生病等特殊原因，迫切需要在考試時飲水或服用藥物，須於考前持相關證明經監試委員同意後，在監試委員協助下飲用或服用。」

對於這名違規考生，全國試務會下周開會討論如何懲處。經由這次事件，嘉義考區試務會提醒考生，參加考試時要詳細閱讀試場相關規則，避免違規遭懲處。

114會考 國中教育會考

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