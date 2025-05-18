114會考／近3年來最具鑑別度考題！專家估錄取分數下修 建中34.6、北一女33.8

國中教育會考落幕，不過本屆考試國文、社會有不少考生認為偏難，專家也分析，今年整體考題具有鑑別度，加上少子化影響，基北區錄取分數恐比去年下滑，回到2022、2023年水準，建中預估34.6分、北一女預估33.8分，北市社區公立高中13-29分均有機會，鼓勵孩子可以根據自身興趣大膽填志願，並填滿。

華興中學校長曾騰瀧表示，本屆會考英文、自然偏簡單，國文、社會比較困難，數學則難易適中，而寫作測驗則連續3年出開放式題型，綜合分析前幾志願關鍵會是寫作測驗，若是前段社區高中或是頂尖私中，國文社會恐會是關鍵，這次考試相比過去兩年更有鑑別度，前端高中錄取分數恐會維持或小幅度下滑。

曾騰瀧說，基北區滿分共36分，其中建中預估錄取分數約34.6分、北一女33.8分、師大男生33.6分、女生33.4分，成功預估33.6分、中山女高31.6分、松山高中男生31.6分、女生30.6分、大同高中30.6分，新北市板中預估27、28分，至於北市公立社區高中由於考題難加上這次考生人數變少，預估13-29分都有機會。

頂尖私立高中部分，曾騰瀧分析，近年來私校較為熱門，很多家長會選擇讓孩子就讀私立高中，為考大學做準備，也讓分數有所提高，包含薇閣、延平、復興、再興、華興、東山、南山等，則預估要25分以上，比較保險，其他高職、或偏遠公立高中受到少子化影響，可能招不滿，鼓勵考生若想讀，不需顧慮成績都可以填填看。

曾騰瀧建議，考生接下來選填志願，可以大膽填，且盡量30個志願都必須填滿，其中前五志願最為重要，包含夢幻、保險、落點都必須要具備，家長也可以和孩子討論，如何根據適性選填志願，包含公私立、高中職、地區都是考量因素，也對孩子未來相當重要。

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