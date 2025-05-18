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114會考寫作／不再是講「漂亮廢話」 教師揭高分關鍵

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國文科補教老師陳蒂表示，近年寫作測驗重心已非堆砌漂亮辭藻，而是側重學生表述感受、應用邏輯思辨。記者許維寧／攝影
國文科補教老師陳蒂表示，近年寫作測驗重心已非堆砌漂亮辭藻，而是側重學生表述感受、應用邏輯思辨。記者許維寧／攝影

國中會考今天落幕，昨日寫作測驗試題給予考生一張圖片，要考生觀察籠中2隻倉鼠的不同狀態，並從6個詞彙中選擇適合者加以敘述。補教老師談到，低分的寫法是僅描述眼前的現象，高分關鍵，在於考生能否重新詮釋選擇的詞彙。

台北市補習教育事業協會協助會考解題。國文科補教老師陳蒂表示，過去社會多認為國文作文就是講漂亮的廢話、寫與生活脫節的文章，但近年寫作測驗重心已非堆砌漂亮辭藻，而是側重學生表述感受、應用邏輯思辨，要求學生表達對事件的看法，並以個人經驗等支持立場。

今年寫作測驗給予學生一張圖，圖中的倉鼠曾面臨相同境遇，但一隻選擇繼續在滾輪上奔跑，另一隻選擇走出牢籠。陳蒂表示，不同的選擇開啟不同的「鼠生」，題幹也要求學生選定詞彙再加以闡述，因此關鍵在於重新定義、詮釋選擇的詞彙。

陳蒂舉例，若學生選定「牢籠」，低分的寫法，是僅淪於描述眼前現象，如牢籠是就是倉鼠所在的籠子。想拿到高分，則可以改為敘述牢籠是盲目地繼續向前跑，牢籠非外在的限制，而是心靈上的限制和故步自封；若學生選定「自由」，則能敘述自由不是逃脫後的結果，而是決定要跑出籠子的那一刻；「盲目」不是看不見路，而是從未好好思考為何而前進。

再者，陳蒂也說，考生也能嘗試翻轉觀點，如真正的「冒險」，並非逃脫滾輪邁向未知，而是繼續在滾輪上原地踏步，改給出「冒險」新的定義。高分關鍵在於，考生是否能重新詮釋詞彙。

陳蒂談到，過去的會考寫作，考生可揣測命題教師想要的答案，但近年愈來愈側重沒有標準題目的命題方式，考生要從零開始建構論述、提出證明、加以論證，甚至考驗學生的經驗歸納、比較等，也是促使教師，作文的教法須從過去的「教寫法」過渡到「教思考」。

「不能再用漂亮的詞彙繼續寫文章。」陳蒂指出，畢竟漂亮的詞彙ＡＩ就能做到，思考、建構才是人類的強項，國文課應更著墨教導文章結構、安排佈局等分析。

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台北市補習教育事業協會今年協助會考解題。記者許維寧／攝影
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114會考 國中教育會考

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