114會考／考試結束！戴智慧手表、提前翻試題本 彰化共12件違規

114年國中會考正在進行中，考生們已於昨日（17日）結束了社會、數學、國文及寫作測驗。有考生昨天發文表示，在考社會科的時候，因為先前看過Youtuber阿滴、HOOK的影片，沒想到竟意外「躺分」，更直呼很多知識都是平時看影片、漫畫學來的，「比抱著課本硬背猜題還有用！」

2025-05-18 11:39