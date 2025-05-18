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114會考／考試結束！戴智慧手表、提前翻試題本 彰化共12件違規

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
為期二天的國中教育會考今天結束，學生考完後，終於可以放鬆了。記者林宛諭／攝影
為期二天的國中教育會考今天結束，學生考完後，終於可以放鬆了。記者林宛諭／攝影

為期二天的國中教育會考今天結束，今年彰化縣考生共9041人，彰化縣府教育處表示，會考兩日共有12件違規，包括鐘響後逾時作答、配戴智慧型手表進入試場等，違規事件將由委員會召開考區及全國違規事件處理會議確認是否成立。

彰化考生今年共在14個考場應試，今天是第二天考試，第一節自然科缺考54人，第2節英語閱讀缺考50人，第3節英語聽力缺考56人。

會考兩日共有12件違規，違規類型為鐘響後逾時作答、於答案卡書寫文字或記號、攜帶手機進入試場、配戴智慧型手表進入試場、提前翻開試題本等，違規事件將於考試結束後由委員會召開考區及全國違規事件處理會議確認是否成立。

彰化縣府教育處表示，考生成績將於6月6日開放網路查詢，並寄發成績通知單，如有需要複查者，可於6月8日至9日提出申請。

114會考 國中教育會考

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