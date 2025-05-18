114會考／考試結束！戴智慧手表、提前翻試題本 彰化共12件違規
為期二天的國中教育會考今天結束，今年彰化縣考生共9041人，彰化縣府教育處表示，會考兩日共有12件違規，包括鐘響後逾時作答、配戴智慧型手表進入試場等，違規事件將由委員會召開考區及全國違規事件處理會議確認是否成立。
彰化考生今年共在14個考場應試，今天是第二天考試，第一節自然科缺考54人，第2節英語閱讀缺考50人，第3節英語聽力缺考56人。
會考兩日共有12件違規，違規類型為鐘響後逾時作答、於答案卡書寫文字或記號、攜帶手機進入試場、配戴智慧型手表進入試場、提前翻開試題本等，違規事件將於考試結束後由委員會召開考區及全國違規事件處理會議確認是否成立。
彰化縣府教育處表示，考生成績將於6月6日開放網路查詢，並寄發成績通知單，如有需要複查者，可於6月8日至9日提出申請。
【文教熱話題】
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 整理／114國中會考衝刺！當天時程、考場規定 各科備考重點看這
▪ 114會考／台中一中傳說 校長籲考生別跳這顆球：勿拿前途開玩笑
▪ 大學哪系最難讀？全網點「1科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言
▪ 114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域
▪ 從小沒跌出第1名！他遇困境後「走不出資優生光環」：無法接受低薪工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言