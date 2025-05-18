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114會考／考生快拜！繼玉米之神後「又神準猜到1科題目」 阿滴本人回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣知名YouTuber阿滴在一支影片中，拍攝到墨西哥的「玉米之神」，沒想到該雕像竟然也出現在114年會考社會科的題目裡。圖／截自阿滴影片
台灣知名YouTuber阿滴在一支影片中，拍攝到墨西哥的「玉米之神」，沒想到該雕像竟然也出現在114年會考社會科的題目裡。圖／截自阿滴影片

114年國中教育會考於今（18日）正式落幕，完整五科試題與解答也於中午公開。考試一結束就有學生熱議，會考的題目竟然被台灣YouTuber阿滴「預測」到？原來社會科英文科接連出現與阿滴旅遊影片高度重合的內容，連阿滴本人也親自在社群上回應，引發網友熱烈討論。

昨天應試社會科時，就有眼尖考生發現，第43至45題提到了墨西哥古文明中保佑農業生產的神官雕像，正是台灣知名YouTuber阿滴在一支名為《挑戰每天都吃玉米餅！！墨西哥人吃玉米已經到走火入魔的地步了》的影片中，前半段在人類學博物館拍攝到的「玉米之神」。

考題一出，立刻有不少考生在Threads上發文感謝阿滴：「社會科玉米之神，那題直接躺拿2分」、「就是這個！前幾天才剛看阿滴的影片，結果今天社會剛好考一模一樣的圖」。阿滴本人也幽默回應：「以後爸媽說你怎麼又在看 YouTube浪費時間，你就說你在準備會考」。

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沒想到今天「梅開二度」，阿滴的旅行影片竟然也命中其他科目的題目，英文科第29至31題的閱讀題組，以漫畫形式講述復活節島島民為建造巨型摩艾雕像，過度砍伐樹木，導致生態失衡、資源耗盡的過程。而就在兩個月前，阿滴才剛踏上復活節島，拍攝摩艾實景，影片內容與考題不謀而合。

種種巧合引起網友熱議，阿滴也再度在Threads發文，笑稱：「昨天會考社會考到墨西哥的玉米之神，還有南極的領土歷史。今天英文閱讀測驗有個題組講復活節島。合理懷疑今年出題老師是滴scovery的觀眾。」

貼文曝光後，網友也紛紛湧入朝聖，直呼「看阿滴英文，英文不一定A++，但社會一定A++」、「阿滴才是真的是未來人…哈哈哈」、「現在開始我讓兒子看阿滴的影片，為了明年的會考準備」、「現在開始的三年改拜『文昌滴君』」、「你再這樣環遊世界，會被受封『文昌YTR』吧？學子們快拜」、「懷疑阿滴洩題，但我沒證據」。

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由 @isabellathatgirll 發佈
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114會考 Threads 國中教育會考 社會科 英文科 阿滴

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