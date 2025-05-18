114會考／雄中、雄女錄取門檻推估 「5A、國文A+」比較穩

114年度國中教育會考今天落幕，今年高雄區考生1萬8796人，比去年大減2278人，5科以國文、社會具鑑別度，英文閱讀若精熟更是獲取高分關鍵，補教界老師推估，高雄中學錄取門檻為30分30點，高雄女中30分25點，而雄女可能再次出現以4A1B錄取。

高名教育事業集團李世揚老師分析，今年國文科文言文題比去年多，較往年有鑑別度，學生不易拿高分，數學科在後段敘述長的題目較多，素養題包含非選在內共有12題，閱讀理解能力較差的學生比較吃虧，計算部分不難，且第22、23、25題較有鑑別度學生很可能卡題，整體難易適中，值得注意的是摺紙題求角度已連續出了好幾年。

英文科難度比去年簡單，單字平易近人，文法題也只有2題要仔細思考，最後閱讀題組有3題難度，要讀懂文章才能推論出答案，是取得高分的關鍵，A等級的容錯題數應該還是5題，但若高分群表現很好也可能因此下降為4題，更突顯英文科要取得精熟的不易。

社會與自然科方面，社會科的圖表同樣超過五成，難易度較去年稍難。自然科雖然有近7成的圖表，但難度適中，只要能夠將圖表理解即可順利答題，兩科在近年的圖表呈現比例居高不下，未來的考生需要在圖表理解上更下功夫才能獲取高分。

李世揚說，今年雄中雄女錄取分數可能因為少子化再加上部分考科比去年難而下降，雄中可能下降1點，雄女則可能以4A1B錄取。不過雖然高雄高中職減招，招生名額下降，但減招仍追不上少子化，建議今年可以更勇敢地填志願。

另有高雄國中校長推估，高雄中學錄取門檻為5A30點、國文A+，至於高雄女中錄取門檻5A26點、國文A+，今年報考人數減少，雄中丶雄女錄取名額今年也同步減少，各科7標示所占百分比近年來約維持相同比率，因此大致維持與去年差不多。

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