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114會考／想拿A++ 補教協會估英語、數學至多錯1題

中央社／ 台北18日電
國中會考第二天。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
國中會考第二天。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

國中教育會考今天考完，台北市補教協會推估，要拿A++成績的考生，社會科和自然科至多只能錯2至3題， 國文至多能錯2題，數學和英語至多錯1題。

114年國中教育會考今天結束，成績單6月6日寄發，成績分為精熟（A++、A+、A）、基礎（B++、B+、B）、待加強（C）。台北市補習教育事業協會邀請補教老師協助分析會考試題特色，並預估各科容錯題數。

社會科補教老師范郁彤表示，社會科考驗學生能否掌握核心知識和轉譯分析圖表能力，同時要能將課本內容延伸到生活中；社會科素養題文字量越來越多，跨科或跨冊統整題也是近年命題趨勢；預估要拿到A++至多能錯2至3題，要拿到A+至多能錯4至5題，要拿到A至多能錯6至7題。

數學科補教老師葉子豪指出，數學科前半段題目敘述不長且目標明確，考生可穩定拿分，中後段題目需時間思考並小心陷阱，長篇題目得快速抓到資訊，找出解題思路；在非選擇題全對時，預估要拿到A++至多能錯1題，要拿到A+至多能錯2題，要拿到A至多能錯3至5題。

國文科補教老師陳蒂分析，今年課外閱讀占78%，成為能否拿高分的關鍵；閱讀也從掌握語意轉變為掌握語境，從重視主旨變成重視上下文脈絡，檢測考生邏輯推理能力，整體屬於中間偏難；預估要拿到A++至多能錯2題，要拿到A+至多能錯4題，要拿到A至多能錯6題。

自然科補教老師楊過提到，自然科試題題幹超過8成有圖表，另外還有3題素養題測驗考生能否抓到關鍵字或發現文字陷阱，文字和圖表解釋能力成為解題關鍵；預估要拿到A++至多能錯2至3題，要拿到A+至多能錯3至4題，要拿到A至多能錯6至8題。

英文科補教老師林熹表示，英語科試題中間偏易，取材一卡通、IKEA等生活情境，克漏字題組須看完整段甚至整篇文章才能作答，考驗閱讀速度和耐心；當聽力測驗全對時，預估要拿到A++至多只能錯1題，要拿到A+至多能錯2題，要拿到A至多能錯3至4題。

114會考 國中教育會考

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