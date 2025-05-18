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114會考／桃園明星高中落點預測出爐！想上武陵至少要5A7+、32點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國中會考今天落幕，補教業分析，今年若想錄取桃園第一志願武陵高中至少要5A7+、總積點32點且國文要A++、數學A++較有機會。本報資料照片
國中會考今天落幕，補教業分析，今年若想錄取桃園第一志願武陵高中至少要5A7+、總積點32點且國文要A++、數學A++較有機會。本報資料照片

國中教育會考今天考試結束後，由台灣師大心測中心公布答案，成績將於6月6日公布。桃園市朝揚教育機構副董事長張秋銘分析，今年公立高中學校錄取人數與去年差異不大，但會考第一天3科皆有中間偏難的題型，若想錄取桃園第一志願武陵高中至少要5A7+、總積點32點且國文要A++、數學A++較有機會。

張秋銘表示，今年桃園考區報名人數1萬8474人較去年桃園考區報名人數2萬468人減少1994人；今年公立高中學校錄取人數與去年相比少18名，錄取名額差異不大，但會考第一天3科皆有中間偏難的題型，若寫作測驗皆得滿分，第一志願武陵高中至少要5A7+、總積點32點且國文要A++、數學A++比較有機會。

張秋銘表示，今年桃園升高中職免試入學比序項目與前2年皆相同，和去年相比，今年考題難度除自然、英文科中間偏易外，其餘各科難度略高於預期，又寫作的部份不易拿高分，但在桃園區寫作4級分以上皆是3分且報名人數減少近2000人的情形下，同學可以參考去年落點，以第一志願武陵高中為例，成績應達5A7+、總積點32點，若同分要看超額比序，單科國文A++數學A++才可望上榜。

至於若想錄取中大附中，應達4A1B、總積點28點、國文A+、數學A++較有機會；桃園高中4A1B、總積點25點機會較高，若總積點24點且國文A+也有機會錄取；內壢高中則是3A2B，總積點23點、國文A++都有機會錄取。

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