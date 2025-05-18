114會考／國中教育會考落幕 想拿A++各科可錯題數一次看

114國中教育會考今天落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題、數學1題，自然為2至3題，社會也同為2至3題。

補教老師楊過表示，今年自然科50題，有42題題幹中有圖表，素養題若能掌握，基本上可到Ａ等級。理化25題，生物和地科分別為13和10題，有兩題為跨科考題，又從三年前開始，每年均有一到兩題的跨科。

但楊過也指出，部分題目的出題方式，明顯可能讓「會的學生寫錯」。以45題為例，若單看圖片給予的流血間距，出血的時間正好是五分鐘，並非過長，但題幹其實給了「等了30秒」的條件，代表已多等30秒，該題不是問學生是否弄懂課程觀念，而是看學生有無抓出關鍵字、發現陷阱。

楊過坦言，不會否定該類型題目，但此類試題可能會讓部分學生感到受傷，今年是否難易適中，還是見仁見智，預估A++容錯題數為2至3，A+3至4題，A為6至8題。

補教老師林熹則分析今年英文與英聽。她表示，今年英文科仍是中間偏易，「放水的考題還頗多。」文法題時態約5題，其他則如代名詞、動名詞、祈使句等，又過去時態考法較難，通常混合被動語態、形容詞子句等，今年則未見難上加難的題目，其他如期使句等則都是國一基礎文法觀念，只要考生努力都能拿下基本分。

林熹也指出，今年難題落在最後題組38至43題，考時態亦考文意，但都屬於「延後出處」考題，光看問題選項會較茫然，多要閱讀完整篇文章才能作答，對於閱讀速度慢的學生會較吃力；英文聽力變得更生活化、口語表現較多，但也有如17題問「為什麼女生不讓男生洗碗」，考生可能直觀先以發話者為主角而誤答，稍有陷阱。若假設英聽全對，今年容錯題數Ａ++僅1題，A+為2題，A則是3至4題。

補教老師范郁彤則表示，今年社會科圖表題仍占半數，且歷史的時間軸愈拉愈長、地理的範圍也是愈來愈廣，公民討論議題面向更廣，涵蓋如經濟、文化交流等，再者，試題也考驗學生圖表分析能力、長篇閱讀理解力。

范郁彤也舉例，如第9題論及巴黎和會、五四運動，再談到俄國革命，最後又回頭問中國，把時間、地理位置、國際情勢均放入；又18題論及新冠肺炎後的通貨膨脹，解題關鍵在於甲乙鄰國的關係，考生應意識到其中一地生活品質較高，若考生對國際情勢有一定觀察，相信會游刃有餘。預估今年Ａ++容錯題數為2至3題，A+4至5題，A則為6至7題。

補教老師葉子豪則表示，今年數學難易適中，前半段題目適合讓學生穩穩拿分，中後段題目則須小心陷阱，如23題雖然是幾何題但其實有不一樣的解法，數學的靈活及見於此。也告訴學生別再盲目刷題，應學會分析題目找到關鍵、提示，再應用合適的解題方式。若非選題全對，容錯題數A++僅1題，A+為2題，A則是3至5題。

補教老師陳蒂則說，今年國文科78%都是課外閱讀題，又現在國文閱讀更仰賴邏輯思辨、推理能力，閱讀也從速讀走向深讀。如33題是白話文但要掌握文章結構才能解題，題幹談論對金錢的重視，但最後畫線處前又有轉折詞，從社會大眾觀點轉向了作者觀點，考生要能發現立場和觀點出現轉換才能迎刃而解，也考驗學生能否掌握全文脈絡，容錯題數A++僅2題，A+為4題，A則是6題。

台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，國文容錯題數為2題、英文1題、數學1題，自然為2至3題，社會也同為2至3題。

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