114會考／假摸頭真偷看！自然科1考生作弊被抓包 兩天違規「1行為」最多

今年的國中教育會考落幕，兩天共有279件違規，發生次數最多的樣態為「提前或逾時作答」。另外，昨天發生4件作弊違規，今天的自然科再新增一件，有學生考試時假摸頭、真偷看，全國試務會表示，各項違規事件將按既定流程處理。

根據今年的國中教育會考違規統計表，總共有279件違規，其中有95件為「提前或逾時作答」；其次為「考試期間隨身放置非應試用品」，共64件。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

另外，昨日上午社會科考試期間，疑有一學生試圖取得隔壁考生的答案，後續數學科有3件作弊違規，均為學生東張西望、左顧右盼，疑似想取得鄰座考生的答案。今早的自然科考試中，又出現一件違規，全國試務會副主委王延煌指出，一名學生考試時間用手推著額頭，假裝在摸頭、實際上在偷瞄旁邊的同學，當場告訴考生已違反試場規則。全國試務會會在下周四做違規的最後確認。

國教署表示，今年國中教育會考各科試題本及參考答案，下午2時以後公布於國中教育會考網站，網址為https://cap.rcpet.edu.tw。考生或其就讀學校教師若對試題有疑義，可於18日下午2時至22日中午12時，填寫簡章所附「114年國中教育會考試題疑義釋復申請表」，傳真至（02）8601-8310「國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」申請試題疑義釋復。

114年國中教育會考成績通知單6月6日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站https://cap.rcpet.edu.tw開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。

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