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114會考英文／首次出現「英國政治諷刺漫畫」師評難易適中 垃圾車音樂入英聽考題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影

今天國中會考第2天，考完自然後，接連考了英語閱讀、英語聽力。國中教師認為試題難易適中，最後的克漏字題組題目長，但其實當中也夾雜容易作答的題目，鼓勵學生作答時不能放棄。英聽測驗則結合各種生活情境，還可聽到具有台灣在地特色的「垃圾車」音樂。

新北市永和國中英文教師蔡鈺伶認為，今年會考英文科試題難易適中，閱讀題組延續往年方向，題材豐富、主題多元，除了常見的短文，還有社交媒體對話。值得一提的有第29、30的圖文題談到環境議題，描述復活島居民為搬運巨石砍伐樹木，後來生態被破壞，最後一棵樹倒下時，也是居民消失的時候，呼籲珍惜生態環境、珍惜大自然，並希望學生除了關心自己，也能關心他人、關心議題。另外，今年考題首次出現英國政治諷刺漫畫，還有納入城市旅遊卡圖文資訊、在自家農場打工經驗等等。

蔡鈺伶說，最後一個題組克漏字通常是學生最弱的部分，學生看到題目那麼長，有可能會先放棄，但她鼓勵學生作答時不能放棄，該題組也有夾雜容易作答的題目。

台南市忠孝國中英文教師莊筱芸說，今年英聽測驗為了讓學生更了解語境，除了適時搭配音效，談話者更會透過語氣表達情緒，幫助學生了解內容。取材方面都以學生生活情境為主，包含學鋼琴、父親節慶祝計劃、購物清單，其中，第19、21題都比較需要推敲言談主旨，第19題在介紹台灣垃圾車值勤，可以聽到有台灣在地特色的音樂。

蔡鈺伶鼓勵學生，平常除了課間學習以外，重要的是營造英語學習情境，例如在學校參與各種英文活動、與外師互動、閱讀課外讀物，午間可以聆聽教育部和ICRT合作的「ICRT Lunchbox」節目。課後善用數位資源，包括教育部酷英網提供的影片、歌曲、課外閱讀資源，還有均一、因材網等自主學習素材，來做複習、預習或學習其他課外內容。

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