114會考／高雄考區今天缺考571人次…平均缺考率曝光了
114年國中會考今落幕，高雄考區考生人數1萬8796人，總計第一天缺考人數681人次，第二天缺考人數571人次，缺考率平均不到0.5%，至於違規事項多半輕微，其中以數學科攜帶量角器或附量角器功能文具居多。
高雄考區今年規畫21所學校621間試場，首日社會、數學、國文、寫作分別缺考人數為157人、168人、161人、195人，共計缺考681人次，總計23件違規事件，3件提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，5件攜帶智慧型手環及手機進試場，6件摺疊答案卷卡，9件為數學科攜帶量角器或附量角器功能文具。
今天第二天考試科目自然、英文閱讀、英文聽力，缺考人數為185人、179人、207人，共計缺考571人次。總計有6件違規事件，其中2件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，1件手機放置試場前後發出聲響，1件汙損答案卡1件及2件違反試場規則。
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