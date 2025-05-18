114會考自然／圖表題占8成！師呼籲學生用懂課本 曝難題集中在30幾題

國中教育會考第2天，早上率先登場的考科為自然。自然教師分析，今年自然科命題維持過往命題特色，圖表題占八成六，並結合生活經驗。難題集中在整份考卷的第30幾題，會有學生較陌生的情境。教師建議，學生不只要讀懂課本，還要「用」懂課本，在學習自然時，不要等待答案，而是要多思考、了解「為什麼」。

台北市萬華國中生物教師王美玲說，今年自然科考題共50題，其中43題有圖表。題目由基本概念出發，有基本題到高層次的進階活用題，出題結合生活經驗，難易適中、具有鑑別度。今年題型分布與往年相仿，生物、地科和跨科占50％，理化約占50％，另外，推理應用題目也占約一半，考生除了讀懂課本，還要用懂課本。而難題落在約30幾題，有出現對學生而言比較陌生的情境，或是需要整合概念。

台北市古亭國中理化教師劉權賢提到，自然科物理部分許多題目有結合生活經驗，例如第11題談到孕婦超聲波產檢、第42題寫了自行車選手用踩踏發電來烤吐司。另有跨科整合題型，第7題端午節正午立蛋，牽涉到端午節太陽直射北半球時，太陽、地球的相對位置，而解題還需配合物理力學的思考。

台中市中港高中理化教師張文昭認為，化學領域的題目是在告訴學生要「用力生活」，例如，第28題提到氧化還原反應，該題實驗可見把維他命C滴入棕色的碘液時，液體會變成變成透明無色，可延伸思考到維他命C凍齡、抗老的用途。第41題則運用一個難度不低的表格，帶出氫能源的主題。

從考題看來，劉權賢指出，第一線老師可多帶學生到實驗室進行探究與實作，除了熟悉實驗器材，也能增加學生的觀察力，讓學生練習思考變因、思考如何減少實驗誤差。

新北市永平高中地科教師沈文俊指出，會考題目告訴學生，不要等待答案，而是去多思考。他建議學生，在學習自然科學過程中，要真正了解到「為什麼」，尤其要正確理解圖表，建議上課之前可以試著自己解讀圖表，上課中仔細聆聽圖表解釋，課後修正自己的觀念。縱觀這幾年會考題目，都不斷融入生活探究和跨領域，這不是要增加準備難度，而是鼓勵學生用更宏觀的視野，思考環境、人類的問題，並用科學素養解決實際問題。

商品推薦