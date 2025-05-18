快訊

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

聽新聞
0:00 / 0:00

114會考自然／圖表題占8成！師呼籲學生用懂課本 曝難題集中在30幾題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中會考今天進入第二天，許多學校準備有冷氣的室內休息區讓考生做最後衝刺。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，許多學校準備有冷氣的室內休息區讓考生做最後衝刺。記者潘俊宏／攝影

國中教育會考第2天，早上率先登場的考科為自然。自然教師分析，今年自然科命題維持過往命題特色，圖表題占八成六，並結合生活經驗。難題集中在整份考卷的第30幾題，會有學生較陌生的情境。教師建議，學生不只要讀懂課本，還要「用」懂課本，在學習自然時，不要等待答案，而是要多思考、了解「為什麼」。

台北市萬華國中生物教師王美玲說，今年自然科考題共50題，其中43題有圖表。題目由基本概念出發，有基本題到高層次的進階活用題，出題結合生活經驗，難易適中、具有鑑別度。今年題型分布與往年相仿，生物、地科和跨科占50％，理化約占50％，另外，推理應用題目也占約一半，考生除了讀懂課本，還要用懂課本。而難題落在約30幾題，有出現對學生而言比較陌生的情境，或是需要整合概念。

台北市古亭國中理化教師劉權賢提到，自然科物理部分許多題目有結合生活經驗，例如第11題談到孕婦超聲波產檢、第42題寫了自行車選手用踩踏發電來烤吐司。另有跨科整合題型，第7題端午節正午立蛋，牽涉到端午節太陽直射北半球時，太陽、地球的相對位置，而解題還需配合物理力學的思考。

台中市中港高中理化教師張文昭認為，化學領域的題目是在告訴學生要「用力生活」，例如，第28題提到氧化還原反應，該題實驗可見把維他命C滴入棕色的碘液時，液體會變成變成透明無色，可延伸思考到維他命C凍齡、抗老的用途。第41題則運用一個難度不低的表格，帶出氫能源的主題。

從考題看來，劉權賢指出，第一線老師可多帶學生到實驗室進行探究與實作，除了熟悉實驗器材，也能增加學生的觀察力，讓學生練習思考變因、思考如何減少實驗誤差。

新北市永平高中地科教師沈文俊指出，會考題目告訴學生，不要等待答案，而是去多思考。他建議學生，在學習自然科學過程中，要真正了解到「為什麼」，尤其要正確理解圖表，建議上課之前可以試著自己解讀圖表，上課中仔細聆聽圖表解釋，課後修正自己的觀念。縱觀這幾年會考題目，都不斷融入生活探究和跨領域，這不是要增加準備難度，而是鼓勵學生用更宏觀的視野，思考環境、人類的問題，並用科學素養解決實際問題。

編輯推薦

114會考 國中教育會考 教師 自然科

延伸閱讀

114會考英聽／語速適中「難度不高」 考生喜：英文分數應會提高

結合民調也考驗閱讀理解！114國中教育會考數學 非選完整試題及詳解

114國中教育會考自然科 完整試題及全部答案

114會考／最後一科結束 考生雨中開心步出試場

相關新聞

114會考／國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

今天國中會考第二天，一共考3科，上午8時30考自然科，上午10時30分考英語閱讀，接著中午12時05分考英語聽力。

114會考／170位試務人員出闈！她笑稱關14天像寫作測驗中的「倉鼠」

國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀中午到國中教育會考印卷闈場啟闈，170位試務工作人員被「關」14天後出關，一名女老師...

114會考英文／文法題幹短不難 閱讀考漫畫題…考生開心喊有趣

今天國中會考第2堂考英文（閱讀），中投考區部分考生都認為題目簡單，文法題不難，克漏字偏易，題目著重閱讀理解能力，有多題和...

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

114年國中會考正在進行中，考生們已於昨日（17日）結束了社會、數學、國文及寫作測驗。有考生昨天發文表示，在考社會科的時候，因為先前看過Youtuber阿滴、HOOK的影片，沒想到竟意外「躺分」，更直呼很多知識都是平時看影片、漫畫學來的，「比抱著課本硬背猜題還有用！」

114會考自然／任天堂Switch入題！難度中間偏易 考生怨：敘述落落長

國中會考第二天，第一節自然科，考題50題，均單選題。考生說今年自然科基礎題很多，比起模起考題目相對簡單「有點傻眼，一時反...

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中，考生表示，今年圖表題多，只要觀念對，並理解圖表就可以解題；另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。