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114會考／不只考基本概念！陳柏熹解析會考題目：將課堂所學應用在生活

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀啟闈，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題。記者游振昇／攝影
國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀啟闈，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題。記者游振昇／攝影

國中教育會考全國試務會主任委員陳柏熹今天分析會考題目表示，今年會考命題除了學科基本概念外，還有和生活情境有關，考生如何將課堂中所學，應用在生活中。

他舉例，國文科第一題就有和詐騙相關，如何解讀詐騙資訊，也有和生活相關；如何經由祖孫對話了解不同世代，對生活價值觀，另有數學科，全班一起看電影，票價和爆米花等內容，如何買最划算；英語科有復活節島，如何利用砍木頭運送巨石過程，致生態變化，影響島的未來發展。

他說自然領域有和學生生活情境相關，例如端午節將到，立蛋和地球引力是否有關；利用運動選手踩腳踏車發電，烤麵包，要踩多久才能烤好麵包，才知能源得來不易要珍惜；今年寫作測驗，學生從生活中看到圖片或文章，能否引發作省思，對自己生活多一點體認和思考，再作創新，當自己未來生涯發展。

陳柏熹表示，作文題目上，今年考題對國中考生，會有不同且有趣的省思，他說國中教育會考成績，都可做國中端學力檢測外，對學生未來進高中也有學力監控報告，幫學校作更仔細分析，也幫高中端知道這些學生優缺點。

教育部長鄭英耀表示，國中教育會考可反應國民義務教育，學生學習和教學成果評估，了解國民教育教學現況，透過會考，知道課綱後許多新世代學習情形更多訊息，對台灣人才培育上參考；他感謝這次會考順利，衛生、警政、交通、電力、自來水和醫療等單位協助，尤其台電在考場確保供電上順暢，這是中央團隊支撐全國考試圓滿達成。

國中教育會考今天結束後，中午由教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區，國中教育會考印卷闈場啟闈，170位試務工作人員出關，鄭英耀慰勞他們的辛勞，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科等教師分析試題。

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國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀啟闈，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題。記者游振昇／攝影
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國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀啟闈，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題。記者游振昇／攝影

114會考 國中教育會考

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