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114會考／今年考生減少 補教界估：南一中錄取門檻28.8分、南女中27.6分

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國中會考今天考完，補教老師分析今年南一中錄取門檻可能是28.8分，南女中則是27.6分。記者鄭惠仁／攝影
國中會考今天考完，補教老師分析今年南一中錄取門檻可能是28.8分，南女中則是27.6分。記者鄭惠仁／攝影

台南市去年國中會考成績，南一中最低錄取分數29.4分、南女中27.6分，由於今年考生減少，南一中與南女中都減少錄取名額，但因各科7標示所占百分比近年來約維持相同比率，補教名師張簡分析，今年南一中錄取門檻可能是28.8分，南女中則和去年一樣。不過，實際錄取分數，要等成績公布及完成分發才能確定。

張簡分析，國中會考台南考區超額比序方式自111學年起廢除ABC三等級制，在比序時直接比5科標示7級分制，另外作文占1分，總積分36分。近3年台南區報考人數都有1萬5000多人，去年報考人數15362人，但今年數只有1萬3373人，驟降2000人，減少比率13%。

去年南一中、南女中錄取人數各為607人與605人，可能因應報考人數減少，今年錄取人數分別為589人與587人，也各減少錄取18人，減少比率為3%。

由於台南區已經廢除先比5A再比4A1B的制度，與基北區相同比序方式，全國僅台北、台南區是不比5A，而直接比標示的，因此「純5A」不再是門檻，甚至無法錄取一中、女中。

國中教育會考是採標準化測驗，各科7標示所占百分比近年來大致維持相同比率。張簡分析認為，因今年報考人數顯著降低13%，但錄取人數只微降3%，因此，依統計概念而言，相對競爭南一中、南女中就會受影響。

去年台南南生高分群增加，南一中錄取門檻是29.4分，南女中仍維持以往為27.6分，預估今年南一中的錄取門檻是2年前的28.8分，不過，南女中近4年來受到家長肯定，高分群選擇就讀比率仍高，仍是27.6分。

南市部分校長及老師認為，從半年來的校際模擬考分析，女生進入前600名的門檻是26分多，南一中則是27分多，因為模擬考題目難度會較會考略高，因此錄取分數會再略增，但仍要以實際成績及申請志願為準。因台南明星私中多，每年都會有不少高分群學生選擇就讀私中。

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