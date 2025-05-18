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114會考英聽／語速適中「難度不高」 考生喜：英文分數應會提高

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
114年國中教育會考今天結束，由於午後雷陣雨來襲，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅開心的心情。記者潘俊宏／攝影
114年國中教育會考今天結束，由於午後雷陣雨來襲，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅開心的心情。記者潘俊宏／攝影

國中教育會考最後一科考英文，北市缺考率近3%，不少考生表示英聽也不難，速度不快，也很多都是直覺反應選得出來，整體而言英文比去年簡單，分數可能會比去年高。

教育局統計，英文閱測應到考生2萬0202人、實到考生1萬9631人，缺考率2.83%，英文聽力部分應到考生2萬0202人、實到考生1萬9626人、缺考率2.85%。

一名考生表示，英聽題數與去年一樣，速度也適中，難度不高，整體而言英文題目比去年簡單，分數應該會比去年高；中正國中楊姓考生認為，英文整體而言簡單，反而是國文比去年難，認為選填志願最後的關鍵應該會是國文。

英聽考完後，不少考生走出考場臉上笑容藏不住，雖然天氣突然轉陰下雨，但仍有不少考生表示，考完要好好放鬆，到處去晃晃，也有家長表示已規畫好出國，要帶孩子出國放鬆一下。

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