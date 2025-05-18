114會考／最後一科結束 考生雨中開心步出試場
114年國中教育會考今天結束，由於午後雷陣雨來襲，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅開心的心情。
國中會考考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月6日將會開放網路成績查詢與寄發成績單，7月8日開放網路查詢分發結果。台北市師大附中的考場，有的家長拿著標語對心愛的孩子表達慰問之情，170位試務工作人員被「關」14天後也出關，順利結束今年的會考。
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