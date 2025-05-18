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114會考英聽／語速漸加快、文章變長 考生：整體感覺中偏難

中央社／ 新竹市18日電
114年國中教育會考今天結束，由於午後雷陣雨來襲，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場，家長也在試場外舉標語迎接辛苦的孩子。記者潘俊宏／攝影
114年國中教育會考今天結束，由於午後雷陣雨來襲，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場，家長也在試場外舉標語迎接辛苦的孩子。記者潘俊宏／攝影

國中教育會考第2天，所有考科於今天中午考畢。新竹市有考生說，今年英語聽力考題前面較簡單，越到後面語速加快，聽起來較吃力，整體感覺難易度屬「中偏難」。

國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節，所有考科於中午結束。

新竹市虎林國中王姓考生說，今年有考題中的對話，是在談論台灣如何讓民眾知道垃圾車要來了，還播放了熟悉的垃圾車音樂。

在新竹女中應考的三民國中楊姓考生說，考題中播放一場棒球比賽廣播內容，提到因大雨賽事暫停，提醒觀眾到攤位品嚐美食等，屬於生活情境題。

曾姓考生說，前面幾題比較簡單，後面題目文章長、語速快，逐漸變難，雖聽起來有些吃力，但仍能順利作答，整體感覺難易度屬「中偏難」。

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114會考 國中教育會考

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