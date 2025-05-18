114會考英聽／生活化又有趣！台灣追垃圾車文化入題 令人莞爾

國中會考最後考科英語聽力，考生反映語速和平常模擬考差不多。今年英聽生活化又有趣，除了台灣追垃圾車文化發生的趣事，還有令人會心一笑的幽默短文，雖有一題陷阱題，但普遍簡單。

五福國中考生劉庭君說，今天英語聽力考得簡單，只有2題需要比較耐心作答，其中有一題陷阱題，說到球賽進行中，因為突然下雨，所以就比賽暫停，期間，有提供給觀眾一個很棒的優惠活動，買點心送免費飲料，但選項中有「點心飲料全部免費大放送」不小心就選錯。

考生吳孟蓁說，有一題很特別題目裡面出現「會不會講中文」，大意是說，一位女生參加面試，結果錄取原因是她會講中文，但實際上，她只會說小籠包和謝謝，中英文夾雜面試過程，趣味橫生。

另一個很生活化的題目，台灣的倒垃圾文化和國外是不一樣的，國外倒垃圾的方式是定點放置，有人會去收垃圾；台灣是聽到垃圾車音樂後，趕快追垃圾車，聽了令人不禁莞爾一笑。

國中會考結束，考生開心比YA。圖／鳳西國中提供

商品推薦