114會考自然／看故事寫答案 考生輕鬆快樂：題目不刁難少計算

今天是國中會考最後一天，許多考生都準備考後相偕去聚餐或打球，第一堂考自然，台南考區部分考生認為題目難易適中且很有變化，計算題少，多為觀念題。有考生比較自己寫之前的考古題，形容自己是在看故事寫答案，因為有些題目問得滿有趣的。

後甲國中多名考生說，題目中有氣壓題，問裝水的瓶子到放後，平底上方放置冰塊造成的變化，覺得這樣的生活題很有意思。另有一題問3顆行星運轉中連成一直線，地球的位置，題目也很活潑。還有古老顯微鏡和現在的顯微鏡比較，題目也很有趣。

考生說，之前寫考古題，寫到很累，因為覺得很無聊，但今天寫自然考卷，卻覺得有趣，雖然也有題目不會寫，但寫起來反而覺得快樂，好像是在看故事寫答案。

許姓、林姓考生說，今年自然考題難易適中，計算題很少，多為觀念題，也較學校的模擬考簡單，原本以為自然科考題會難，寫完後心情輕鬆許多，可以較平靜心情去準備下一堂的考試。

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