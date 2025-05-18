114會考英聽／語速比模考慢 小籠包、垃圾車都入題

114年國中會考今上午全數考完所有科目，最後一科為英文聽力。考生反應考題中間偏易，語速與模擬考相比較慢，且考題很生活化，小籠包與台灣垃圾車音樂都入題，有趣的配樂與語調，讓不少學生聽完會心一笑。

葉姓考生說，英文聽力考題難易適中，語速還比模擬考慢，題目活潑有趣，像是有一題關於外國人面試一個工作，但履歷造假自己會講中文，事實上只會講小籠包跟謝謝，後來打電話要推掉工作。

謝姓考生則說，英文聽力考題不難，句子都聽得懂，較有印象的是一位外國人沒有來過台灣，聽到台灣垃圾車的音樂還以為是有表演。另有一題是棒球比賽前的廣播，講下雨天棒球比賽需延後，但攤販會免費送飲料補償，題目搭配音樂都非常逗趣，讓考生會心一笑。

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