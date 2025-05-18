114會考英文／題組雖多但不長、生活素養題多 考生剩英聽：有解放感覺

國中會考今天第2堂考英文，台南考區學生反映，單字題減少，但不會太刁難，題組題雖增多，但題幹不長，不用花太多時間閱讀，只要仔細閱題，都能做正確判斷。作文題目是看漫畫寫作，與生態環保有關，不難發揮，整體而言很親民。

南一中考場後甲國中林姓學生說，和之前會考題目相較，今年英文考題難易適中，但有些題目仍有小細節要注意，寫答案前要仔細想一想，否則會寫錯。今年克漏字題目有6題，算是較多一年。有多題與生活素養有關，其中有探討家具設計市場歡迎度的問題，且題目考得很細，必須仔細閱讀。

考生許宸洋、陳宥嘉說，今年單選題有19題較往年少，但題組題增多，有8個題組，不過，題幹都不長，不用花太多時間在閱題上；而克漏字題雖增多，但仔細對照上下文，就能正確判斷。今年單字題也偏多，沒有特別刁難，滿親民的。

作文題是看漫畫寫作，指復活節島上砍樹，造成環境被破壞，影響到生存。考生認為，是素養題，與環境議題有關，寫起來很順手。

有考生表示，今年沒什麼圖表題，題幹也沒有過去的多，單字題沒刻意刁難，文法題也較少，寫起來有輕鬆愉快，因為只剩英聽，有解放的感覺。

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