114會考／中一中、中女中落點預估出爐！中投區少2千人 總積分92點以上大膽填
國中會考今中午落幕，中投考區考生較去年少2000多人。台中一中分析，今年會考難度持平，考生大減，但錄取名額不變，錄取分數可能稍微往下探，鼓勵考生分數達到92點以上，就可選填中一中為第一志願；台中女中指出，若會考成績達92點以上，也可大膽填中女中為第一志願。
今年國中教育會考中投區考生共2萬7135人，較去年2萬9181人，大減2046人，少子化現象越趨明顯。
台中一中教務主任陳孟宏表示，去年中一中會考錄取成績為97點，他分析，今年考題難度持平，中投考生少了2000多人，但錄取名額不減，錄取分數可能稍微往下探，且總積分92分以上學校志願不多，前10志願為同一區間、不扣分，除了填滿前十志願外，落點約5A4+，作文4級分，總積分92點以上的考生，都建議大膽可將中一中填寫入第一志願內。
台中女中教務主任蔡岳暻表示，近年來雖然中投區考生人數遞減，但對於中一中 、鐘女中的錄取門檻影響不大，每年考題的難易、考生表現等，都會影響最後錄取點數。去年中女中錄取成績就是92點，建議成績92點以上的考生可填寫女中志願。
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