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114會考／170位試務人員出闈！她笑稱關14天像寫作測驗中的「倉鼠」
國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀中午到國中教育會考印卷闈場啟闈，170位試務工作人員被「關」14天後出關，一名女老師笑稱，他們在闈場被關14天，好像寫作測驗看圖寫作圖中的倉鼠，在闈場內上上下下，就是跑不出去。
教育部長鄭英耀今天中午解開闈場封條，慰勞170位試務工作人員的辛勞，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題。
出闈的一名女老師說，在闈場內14天可以參加活動，但不能對外聯繫，被問到是否像寫作測驗中圖示中的倉鼠，女老師笑說有點像，因為他們在闈場內上上下下，就是跑不出去，今天出闈只想快點見到丈夫和家人。
另一名男老師說，入闈14天對外失聯，很特別且開心的經驗，終於有安靜，放鬆的感覺；另有家屬到出闈現場迎接女兒說，女兒在闈場教試務人員運動，動動身體，她14天不能滑手機，對她是很好的經驗和學習。
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